В Челябинской области в больнице умерла двухмесячная девочка

03 января 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Оценку оказания медпомощи сделают позже Фото: Антон Белицкий © URA.RU В больнице Чебаркуля (Челябинская область) умер мледенец. По предварительным данным, ребенку было два месяца. О смерти младенца сообщил telegram-канал «Криминальный СЭТ». По данным канала, девочка попала в больницу с простудой, но организм не выдержал: ребенок скончался. По информации канала, минздрав региона организовал межведомственный контроль. Будут проверены качество и безопасность медицинской помощи, которая оказывалась. Также оценят действия медперсонала. На момент подготовки материала в пресс-службе минздрава URA.RU не ответили. Также без комментария остался запрос URA.RU в пресс-службу следственного комитета.

В больнице Чебаркуля (Челябинская область) умер мледенец. По предварительным данным, ребенку было два месяца. О смерти младенца сообщил telegram-канал «Криминальный СЭТ». По данным канала, девочка попала в больницу с простудой, но организм не выдержал: ребенок скончался. По информации канала, минздрав региона организовал межведомственный контроль. Будут проверены качество и безопасность медицинской помощи, которая оказывалась. Также оценят действия медперсонала. На момент подготовки материала в пресс-службе минздрава URA.RU не ответили. Также без комментария остался запрос URA.RU в пресс-службу следственного комитета.