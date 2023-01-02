02 января 2023
01 января 2023

В Челябинской области в больнице умерла двухмесячная девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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Оценку оказания медпомощи сделают позже Фото:

В больнице Чебаркуля (Челябинская область) умер мледенец. По предварительным данным, ребенку было два месяца.

О смерти младенца сообщил telegram-канал «Криминальный СЭТ». По данным канала, девочка попала в больницу с простудой, но организм не выдержал: ребенок скончался. По информации канала, минздрав региона организовал межведомственный контроль. Будут проверены качество и безопасность медицинской помощи, которая оказывалась. Также оценят действия медперсонала.

На момент подготовки материала в пресс-службе минздрава URA.RU не ответили. Также без комментария остался запрос URA.RU в пресс-службу следственного комитета.

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В больнице Чебаркуля (Челябинская область) умер мледенец. По предварительным данным, ребенку было два месяца. О смерти младенца сообщил telegram-канал «Криминальный СЭТ». По данным канала, девочка попала в больницу с простудой, но организм не выдержал: ребенок скончался. По информации канала, минздрав региона организовал межведомственный контроль. Будут проверены качество и безопасность медицинской помощи, которая оказывалась. Также оценят действия медперсонала. На момент подготовки материала в пресс-службе минздрава URA.RU не ответили. Также без комментария остался запрос URA.RU в пресс-службу следственного комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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