В Челябинской области в больнице умерла двухмесячная девочка

Оценку оказания медпомощи сделают позже
В больнице Чебаркуля (Челябинская область) умер мледенец. По предварительным данным, ребенку было два месяца.
О смерти младенца сообщил telegram-канал «Криминальный СЭТ». По данным канала, девочка попала в больницу с простудой, но организм не выдержал: ребенок скончался. По информации канала, минздрав региона организовал межведомственный контроль. Будут проверены качество и безопасность медицинской помощи, которая оказывалась. Также оценят действия медперсонала.
На момент подготовки материала в пресс-службе минздрава URA.RU не ответили. Также без комментария остался запрос URA.RU в пресс-службу следственного комитета.
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