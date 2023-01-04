Челябинская ГИБДД обратилась к участникам дорожного движения со специальным заявлением

Челябинская ГИБДД обратилась у участникам дорожного движения со специальным заявлением

ГИБДД рекомендует водителям при неблагоприятных погодных условиях по возможности отказаться от поездок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в связи неблагоприятными погодными условиями ГИБДД обратилась к участникам дорожного движения со специальным заявлением. Информация об этом опубликована в соцсетях.

«В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция города Челябинска напоминает участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности. Необходимо избегать резких маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами», — сказано в паблике ГИБДД в соцсети «ВКонтакте».

Госавтоинспекция обращает внимание на то, что обязательно в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами. Водителям следует быть особенно внимательными на дороге, соблюдать Правила дорожного движения. При неблагоприятных погодных условиях ГИБДД предлагает водителям, по возможности, отказаться от поездки.

Особую осторожность нужно проявлять не только водителям, но и пешеходам. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках, которые делают пешеходов видимыми для водителей. Кроме того, переходить проезжую часть только по пешеходному переходу, убедившись в безопасности.

Накануне нового года, 31 декабря, произошла авария с двумя легковыми автомобилями на трассе Троицк-Челябинск. В ней пострадали четыре человека.