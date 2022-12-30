30 декабря 2022

Четыре человека пострадали в ДТП на челябинской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшие доставлены в больницу Фото:

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Челябинской области. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«Авария произошла на 58-м километре автодороги Троицк-Челябинск. Водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Rio. Пострадали оба водителя и два пассажира, все они госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

За рулем Toyota находился мужчина 1993 года рождения, за рулем Kia — мужчина 1990 года рождения. Автомобили получили серьезные механические повреждения. Очевидцы в соцсетях сообщают, что из-за ДТП на дороге образовался затор. На участке дороги, где случилась авария, организовано реверсивное движение.

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Челябинской области. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Авария произошла на 58-м километре автодороги Троицк-Челябинск. Водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Rio. Пострадали оба водителя и два пассажира, все они госпитализированы», — уточнили в ведомстве. За рулем Toyota находился мужчина 1993 года рождения, за рулем Kia — мужчина 1990 года рождения. Автомобили получили серьезные механические повреждения. Очевидцы в соцсетях сообщают, что из-за ДТП на дороге образовался затор. На участке дороги, где случилась авария, организовано реверсивное движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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