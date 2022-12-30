Четыре человека пострадали в ДТП на челябинской трассе. Фото

31 декабря 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Пострадавшие доставлены в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Челябинской области. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Авария произошла на 58-м километре автодороги Троицк-Челябинск. Водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Rio. Пострадали оба водителя и два пассажира, все они госпитализированы», — уточнили в ведомстве. За рулем Toyota находился мужчина 1993 года рождения, за рулем Kia — мужчина 1990 года рождения. Автомобили получили серьезные механические повреждения. Очевидцы в соцсетях сообщают, что из-за ДТП на дороге образовался затор. На участке дороги, где случилась авария, организовано реверсивное движение. ГУ МВД по Челябинской области

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Челябинской области. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Авария произошла на 58-м километре автодороги Троицк-Челябинск. Водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Rio. Пострадали оба водителя и два пассажира, все они госпитализированы», — уточнили в ведомстве. За рулем Toyota находился мужчина 1993 года рождения, за рулем Kia — мужчина 1990 года рождения. Автомобили получили серьезные механические повреждения. Очевидцы в соцсетях сообщают, что из-за ДТП на дороге образовался затор. На участке дороги, где случилась авария, организовано реверсивное движение.