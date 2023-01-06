06 января 2023

Пентагон: США дистанционно помогают ВСУ по ремонту техники

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Украина. Свердловск. Казаки, военная техника, ремонт
В США помогут ВСУ чинить военную технику дистанционно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные специалисты будут дистанционно помогать украинским военным в починке военной техники. Об этом сообщила заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер на брифинге.

«Украинские служащие, [управляющие американской техникой], если они нуждаются в помощи в ремонте — им необязательно нужно вывозить оборудование, чтобы западный производитель помог им. Они могут просто позвонить и получить консультацию. И опытные эксперты пошагово пройдут с ними [ремонт техники]», — сказала Лаура Купер на брифинге, информацию о котором опубликовали представители Минобороны США на официальном сайте.

Также она раскрыла приоритеты военных поставок для вооруженных сил Украины. Сейчас, для США на первом месте поставка средств ПВО, на втором — артиллерийские системы, в том числе и HIMARS, на третьем месте — поставка бронетехники.

Ранее URA.RU сообщили, что Киев получил от Вашингтона очередной пакет военной помощи в размере трех миллиардов долларов. Также США стали поставлять на Украину комплексы ПВО Patriot.

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Западные специалисты будут дистанционно помогать украинским военным в починке военной техники. Об этом сообщила заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер на брифинге. «Украинские служащие, [управляющие американской техникой], если они нуждаются в помощи в ремонте — им необязательно нужно вывозить оборудование, чтобы западный производитель помог им. Они могут просто позвонить и получить консультацию. И опытные эксперты пошагово пройдут с ними [ремонт техники]», — сказала Лаура Купер на брифинге, информацию о котором опубликовали представители Минобороны США на официальном сайте. Также она раскрыла приоритеты военных поставок для вооруженных сил Украины. Сейчас, для США на первом месте поставка средств ПВО, на втором — артиллерийские системы, в том числе и HIMARS, на третьем месте — поставка бронетехники. Ранее URA.RU сообщили, что Киев получил от Вашингтона очередной пакет военной помощи в размере трех миллиардов долларов. Также США стали поставлять на Украину комплексы ПВО Patriot.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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