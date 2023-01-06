06 января 2023

Зеленский обрадовался «шикарному новогоднему подарку» от США

Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Владимир Зеленский обрадовался новому пакету военной помощи для Украины в который войдут автомобили Bradley Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев получил «шикарный новогодний подарок» в виде нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я приветствую постоянный пакет оборонной помощи [со стороны США]. Спасибо <…> для совершенно нового вооружения, включая автомобили Bradley, зенитные ракеты. Это укрепит армию [Украины] на поле боя. Шикарный новогодний подарок», — написал украинский президент Зеленский на своей странице в социальной сети.

Ранее стало известно, что Киев получит помощь в размере 3-х млрд долларов на укрепление военного потенциала Украины. Об этом сообщили в Белом доме. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно оказывают помощь Киеву. Вместе с тем в США отметили эффективность российской тактики в ходе СВО. Там подчеркнули значимость ударов РФ по инфраструктуре Украины.

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Киев получил «шикарный новогодний подарок» в виде нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Я приветствую постоянный пакет оборонной помощи [со стороны США]. Спасибо <…> для совершенно нового вооружения, включая автомобили Bradley, зенитные ракеты. Это укрепит армию [Украины] на поле боя. Шикарный новогодний подарок», — написал украинский президент Зеленский на своей странице в социальной сети. Ранее стало известно, что Киев получит помощь в размере 3-х млрд долларов на укрепление военного потенциала Украины. Об этом сообщили в Белом доме. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно оказывают помощь Киеву. Вместе с тем в США отметили эффективность российской тактики в ходе СВО. Там подчеркнули значимость ударов РФ по инфраструктуре Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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