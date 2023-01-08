Тюменские медики спасли пенсионера от смерти на морозе

09 января 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Пожилой тюменец вышел на прогулку и забыл дорогу домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени бригада скорой помощи спасла от переохлаждения 84-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения. Скорую замерзшему пенсионеру вызвали родственники. «Ежедневно они навещают мужчину, страдающего деменцией. В этот раз он вышел погулять и забыл дорогу обратно. Длительное нахождение на морозе обернулось опасным состоянием для пожилого человека — ноги и руки не сгибались, появилась сонливость и вялость», — говорится в сообщении. Родственники занесли мужчину в дом. Бригада скорой помощи прибыла спустя 19 минут. Мужчину укутали в термоодеяло и провели ему внутривенное капельное вливание теплого раствора глюкозы. Затем доставили в ОКБ №1. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. Ранее URA.RU рассказало, как правильно вести себя при переохлаждении. Главное — оценивать свое состояние и не отогреваться горячим душем.

В Тюмени бригада скорой помощи спасла от переохлаждения 84-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения. Скорую замерзшему пенсионеру вызвали родственники. «Ежедневно они навещают мужчину, страдающего деменцией. В этот раз он вышел погулять и забыл дорогу обратно. Длительное нахождение на морозе обернулось опасным состоянием для пожилого человека — ноги и руки не сгибались, появилась сонливость и вялость», — говорится в сообщении. Родственники занесли мужчину в дом. Бригада скорой помощи прибыла спустя 19 минут. Мужчину укутали в термоодеяло и провели ему внутривенное капельное вливание теплого раствора глюкозы. Затем доставили в ОКБ №1. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. Ранее URA.RU рассказало, как правильно вести себя при переохлаждении. Главное — оценивать свое состояние и не отогреваться горячим душем.