08 января 2023
07 января 2023

Тюменские медики спасли пенсионера от смерти на морозе

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Пожилой тюменец вышел на прогулку и забыл дорогу домой Фото:

В Тюмени бригада скорой помощи спасла от переохлаждения 84-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения. Скорую замерзшему пенсионеру вызвали родственники.

«Ежедневно они навещают мужчину, страдающего деменцией. В этот раз он вышел погулять и забыл дорогу обратно. Длительное нахождение на морозе обернулось опасным состоянием для пожилого человека — ноги и руки не сгибались, появилась сонливость и вялость», — говорится в сообщении.

Родственники занесли мужчину в дом. Бригада скорой помощи прибыла спустя 19 минут. Мужчину укутали в термоодеяло и провели ему внутривенное капельное вливание теплого раствора глюкозы. Затем доставили в ОКБ №1. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.

Ранее URA.RU рассказало, как правильно вести себя при переохлаждении. Главное — оценивать свое состояние и не отогреваться горячим душем.

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В Тюмени бригада скорой помощи спасла от переохлаждения 84-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения. Скорую замерзшему пенсионеру вызвали родственники. «Ежедневно они навещают мужчину, страдающего деменцией. В этот раз он вышел погулять и забыл дорогу обратно. Длительное нахождение на морозе обернулось опасным состоянием для пожилого человека — ноги и руки не сгибались, появилась сонливость и вялость», — говорится в сообщении. Родственники занесли мужчину в дом. Бригада скорой помощи прибыла спустя 19 минут. Мужчину укутали в термоодеяло и провели ему внутривенное капельное вливание теплого раствора глюкозы. Затем доставили в ОКБ №1. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. Ранее URA.RU рассказало, как правильно вести себя при переохлаждении. Главное — оценивать свое состояние и не отогреваться горячим душем.
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