Тюменские медики спасли пенсионера от смерти на морозе

В Тюмени бригада скорой помощи спасла от переохлаждения 84-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения. Скорую замерзшему пенсионеру вызвали родственники.
«Ежедневно они навещают мужчину, страдающего деменцией. В этот раз он вышел погулять и забыл дорогу обратно. Длительное нахождение на морозе обернулось опасным состоянием для пожилого человека — ноги и руки не сгибались, появилась сонливость и вялость», — говорится в сообщении.
Родственники занесли мужчину в дом. Бригада скорой помощи прибыла спустя 19 минут. Мужчину укутали в термоодеяло и провели ему внутривенное капельное вливание теплого раствора глюкозы. Затем доставили в ОКБ №1. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.
Ранее URA.RU рассказало, как правильно вести себя при переохлаждении. Главное — оценивать свое состояние и не отогреваться горячим душем.
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