Мечту челябинского ребенка исполнил замминистра обороны РФ

Мечту трехлетнего челябинца Алексей Криворучко узнал в рамках акции «Елка желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко исполнил мечту трехлетнего мальчика из Челябинска в рамках проекта «Елка желаний». Юный челябинец получил детский электромобиль.

«Заместитель министра обороны РФ в рамках акции „Елка желаний“ исполнил мечту трехлетнего Дмитрия, папа которого сейчас находится на передовой. Мальчику подарили детский электромобиль и устроили экскурсию в Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов», — сообщает РИА Новости.

Ранее челябинский губернатор вручил подарок сыну погибшего бойца. Глава снял шар с мечтой мальчика с «Елки желаний» и подарил ему велосипед.