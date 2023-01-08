Мечту челябинского ребенка исполнил замминистра обороны РФ

Мечту трехлетнего челябинца Алексей Криворучко узнал в рамках акции «Елка желаний»
Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко исполнил мечту трехлетнего мальчика из Челябинска в рамках проекта «Елка желаний». Юный челябинец получил детский электромобиль.
«Заместитель министра обороны РФ в рамках акции „Елка желаний“ исполнил мечту трехлетнего Дмитрия, папа которого сейчас находится на передовой. Мальчику подарили детский электромобиль и устроили экскурсию в Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов», — сообщает РИА Новости.
Ранее челябинский губернатор вручил подарок сыну погибшего бойца. Глава снял шар с мечтой мальчика с «Елки желаний» и подарил ему велосипед.
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