08 января 2023

Мечту челябинского ребенка исполнил замминистра обороны РФ

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Совещание по подготовке совместного заседанию Государственного Совета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам., елка желаний
Мечту трехлетнего челябинца Алексей Криворучко узнал в рамках акции «Елка желаний» Фото:

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко исполнил мечту трехлетнего мальчика из Челябинска в рамках проекта «Елка желаний». Юный челябинец получил детский электромобиль.

«Заместитель министра обороны РФ в рамках акции „Елка желаний“ исполнил мечту трехлетнего Дмитрия, папа которого сейчас находится на передовой. Мальчику подарили детский электромобиль и устроили экскурсию в Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов», — сообщает РИА Новости.

Ранее челябинский губернатор вручил подарок сыну погибшего бойца. Глава снял шар с мечтой мальчика с «Елки желаний» и подарил ему велосипед.

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Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко исполнил мечту трехлетнего мальчика из Челябинска в рамках проекта «Елка желаний». Юный челябинец получил детский электромобиль. «Заместитель министра обороны РФ в рамках акции „Елка желаний“ исполнил мечту трехлетнего Дмитрия, папа которого сейчас находится на передовой. Мальчику подарили детский электромобиль и устроили экскурсию в Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов», — сообщает РИА Новости. Ранее челябинский губернатор вручил подарок сыну погибшего бойца. Глава снял шар с мечтой мальчика с «Елки желаний» и подарил ему велосипед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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