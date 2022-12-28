Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил сыну погибшего в ходе спецоперации бойца велосипед. Шарик с желанием мальчика Текслер снял с «Елки желаний». Об этом глава региона сообщил 29 декабря в социальных сетях.
«Марку 7 лет и вместе с мамой Алией они живут в Кусе. Шар с мечтой мальчика я снял с „Елки желаний“ и теперь встретился с ребенком, чтобы лично передать подарок», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Губернатор отметил, что отец Марка погиб, защищая Россию и мирных людей на Донбассе. Марк воспринимает это по-взрослому, очень стойко, поскольку понимает, что он надежда и опора для мамы.
Марк хорошо учится и занимается горными лыжами. Он обрадовался велосипеду и очень ждет лето, отметил глава региона.
Текслер добавил, что акция «Елка желаний» в самом разгаре. Мечты многих ребят, в том числе из семей военнослужащих, уже исполнились. Подарки были также отправлены для детей в подшефные города на Донбассе — Волноваху и Ясиноватую.
Марк обрадовался велосипеду и ждет лето
Фото: telegram-канал Алексея Текслера
Марку 7 лет и вместе с мамой Алией они живут в Кусе
Фото: telegram-канал Алексея Текслера
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил сыну погибшего в ходе спецоперации бойца велосипед. Шарик с желанием мальчика Текслер снял с «Елки желаний». Об этом глава региона сообщил 29 декабря в социальных сетях. «Марку 7 лет и вместе с мамой Алией они живут в Кусе. Шар с мечтой мальчика я снял с „Елки желаний“ и теперь встретился с ребенком, чтобы лично передать подарок», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что отец Марка погиб, защищая Россию и мирных людей на Донбассе. Марк воспринимает это по-взрослому, очень стойко, поскольку понимает, что он надежда и опора для мамы. Марк хорошо учится и занимается горными лыжами. Он обрадовался велосипеду и очень ждет лето, отметил глава региона. Текслер добавил, что акция «Елка желаний» в самом разгаре. Мечты многих ребят, в том числе из семей военнослужащих, уже исполнились. Подарки были также отправлены для детей в подшефные города на Донбассе — Волноваху и Ясиноватую.