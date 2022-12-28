28 декабря 2022

Челябинский губернатор вручил подарок сыну погибшего бойца. Фото, видео

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Елка желаний в исполкоме ЕР. Челябинск, текслер алексей
Шар с желанием мальчика Алексей Текслер снял с «Елки желаний» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил сыну погибшего в ходе спецоперации бойца велосипед. Шарик с желанием мальчика Текслер снял с «Елки желаний». Об этом глава региона сообщил 29 декабря в социальных сетях.

«Марку 7 лет и вместе с мамой Алией они живут в Кусе. Шар с мечтой мальчика я снял с „Елки желаний“ и теперь встретился с ребенком, чтобы лично передать подарок», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что отец Марка погиб, защищая Россию и мирных людей на Донбассе. Марк воспринимает это по-взрослому, очень стойко, поскольку понимает, что он надежда и опора для мамы.

Марк хорошо учится и занимается горными лыжами. Он обрадовался велосипеду и очень ждет лето, отметил глава региона.

Текслер добавил, что акция «Елка желаний» в самом разгаре. Мечты многих ребят, в том числе из семей военнослужащих, уже исполнились. Подарки были также отправлены для детей в подшефные города на Донбассе — Волноваху и Ясиноватую.

Марк обрадовался велосипеду и ждет лето
Фото:
Марку 7 лет и вместе с мамой Алией они живут в Кусе
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил сыну погибшего в ходе спецоперации бойца велосипед. Шарик с желанием мальчика Текслер снял с «Елки желаний». Об этом глава региона сообщил 29 декабря в социальных сетях. «Марку 7 лет и вместе с мамой Алией они живут в Кусе. Шар с мечтой мальчика я снял с „Елки желаний“ и теперь встретился с ребенком, чтобы лично передать подарок», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что отец Марка погиб, защищая Россию и мирных людей на Донбассе. Марк воспринимает это по-взрослому, очень стойко, поскольку понимает, что он надежда и опора для мамы. Марк хорошо учится и занимается горными лыжами. Он обрадовался велосипеду и очень ждет лето, отметил глава региона. Текслер добавил, что акция «Елка желаний» в самом разгаре. Мечты многих ребят, в том числе из семей военнослужащих, уже исполнились. Подарки были также отправлены для детей в подшефные города на Донбассе — Волноваху и Ясиноватую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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