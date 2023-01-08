Депутат Альшевских: РФ будет бороться с коррупцией, несмотря на выход из конвенции Совета Европы

09 января 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Депутат Андрей Альшевских дал разъяснение по поводу законопроекта, внесенного в ГД президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выход России из международной конвенции об ответственности за коррупцию не изменит политику страны в отношении взяточников. Разъяснение по этому вопросу дал депутат Государственной думы от Свердловской области Андрей Альшевских. Его мнение опубликовано в telegram-канале телевидения Госдумы. «РФ как боролась, так и будет продолжать бороться с этим злом, и наше национальное законодательство будет развиваться в этом направлении. Это (законопроект „О денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию“, — прим. ред.) правильный шаг президента, потому что после известных событий (санкции Запада, исключение РФ из международных проектов, — прим. ред.) находиться в подобных организациях нецелесообразно», — рассказал Альшевских. Президент России Владимир Путин 9 января внес в парламент проект закона «О денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию». Документ был подписан 27 января 1999 года в Страсбурге, в нем перечислены меры, которые государства-участники программы обязались принимать по борьбе с коррупцией.

Выход России из международной конвенции об ответственности за коррупцию не изменит политику страны в отношении взяточников. Разъяснение по этому вопросу дал депутат Государственной думы от Свердловской области Андрей Альшевских. Его мнение опубликовано в telegram-канале телевидения Госдумы. «РФ как боролась, так и будет продолжать бороться с этим злом, и наше национальное законодательство будет развиваться в этом направлении. Это (законопроект „О денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию“, — прим. ред.) правильный шаг президента, потому что после известных событий (санкции Запада, исключение РФ из международных проектов, — прим. ред.) находиться в подобных организациях нецелесообразно», — рассказал Альшевских. Президент России Владимир Путин 9 января внес в парламент проект закона «О денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию». Документ был подписан 27 января 1999 года в Страсбурге, в нем перечислены меры, которые государства-участники программы обязались принимать по борьбе с коррупцией.