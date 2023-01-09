Свердловчанина, до смерти избившего битой соседа, отправили в колонию

10 января 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

В Нижних Сергах осужден молодой человек за убийство своего пожилого соседа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижних Сергах (Свердловская область) осужден молодой человек за убийство своего пожилого соседа. Причиной преступления стало воровство электричества. Мужчину осудили на пять лет. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Поводом к совершению преступления явилась ссора между злоумышленником и его соседом в связи с незаконным подключением потерпевшего к электрическим проводам домовладения подсудимого», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, 17 апреля 2021 года молодой человек поссорился с соседом. В ходе ссоры осужденный нанес несколько ударов убитой своему пожилому соседу. «Осужденный нанес потерпевшему ему не менее восьми ударов кулаком, ногами и битой в область головы, верхних и нижних конечностей, а также не менее одного удара битой в область головы. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что свердловчанина Александра Бахтина отправили в колонию на 12 лет. Выпивая со своей девушкой в компании знакомых, мужчина приревновал незнакомца к девушке. Разозлившись, Бахтин изрезал мужчину ножом Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижних Сергах (Свердловская область) осужден молодой человек за убийство своего пожилого соседа. Причиной преступления стало воровство электричества. Мужчину осудили на пять лет. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Поводом к совершению преступления явилась ссора между злоумышленником и его соседом в связи с незаконным подключением потерпевшего к электрическим проводам домовладения подсудимого», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, 17 апреля 2021 года молодой человек поссорился с соседом. В ходе ссоры осужденный нанес несколько ударов убитой своему пожилому соседу. «Осужденный нанес потерпевшему ему не менее восьми ударов кулаком, ногами и битой в область головы, верхних и нижних конечностей, а также не менее одного удара битой в область головы. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что свердловчанина Александра Бахтина отправили в колонию на 12 лет. Выпивая со своей девушкой в компании знакомых, мужчина приревновал незнакомца к девушке. Разозлившись, Бахтин изрезал мужчину ножом