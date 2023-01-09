09 января 2023

Мастер рассказал пермякам, как защитить авто во время аномальных морозов

Пермский автоэксперт: нужно заливать полный бак машины перед поездкой для защиты от морозов
© Служба новостей «URA.RU»
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После поездки аккумулятор нужно занести в тепло Фото:

Для того чтобы сохранить и не повредить авто в мороз, нужно за ночь перед поездкой залить полный бак топлива. Это необходимо для прогрева мотора до нужной температуры. Об этом рассказал владелец автомастерской PS Tuning Николай Мазуренков.

«Если же вам все-таки надо обязательно куда-либо ехать в мороз, то необходимо с вечера залить полный бак топлива и совершить поездку на машине, чтобы мотор вышел на нужную температуру», — рассказал эксперт telegram-каналу «Большая Пермь». Также после поездки нужно занести аккумулятор в тепло.

Если есть возможность, то лучше совсем воздержаться от поездок в мороз. От запуска в холодную погоду страдает вся конструкция машины. Под конец январских праздников в Пермский край пришли сильные морозы. Синоптики прогнозируют, что это будет самый холодный январь за последние шесть лет.

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Для того чтобы сохранить и не повредить авто в мороз, нужно за ночь перед поездкой залить полный бак топлива. Это необходимо для прогрева мотора до нужной температуры. Об этом рассказал владелец автомастерской PS Tuning Николай Мазуренков. «Если же вам все-таки надо обязательно куда-либо ехать в мороз, то необходимо с вечера залить полный бак топлива и совершить поездку на машине, чтобы мотор вышел на нужную температуру», — рассказал эксперт telegram-каналу «Большая Пермь». Также после поездки нужно занести аккумулятор в тепло. Если есть возможность, то лучше совсем воздержаться от поездок в мороз. От запуска в холодную погоду страдает вся конструкция машины. Под конец январских праздников в Пермский край пришли сильные морозы. Синоптики прогнозируют, что это будет самый холодный январь за последние шесть лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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