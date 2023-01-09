Мастер рассказал пермякам, как защитить авто во время аномальных морозов

Для того чтобы сохранить и не повредить авто в мороз, нужно за ночь перед поездкой залить полный бак топлива. Это необходимо для прогрева мотора до нужной температуры. Об этом рассказал владелец автомастерской PS Tuning Николай Мазуренков.
«Если же вам все-таки надо обязательно куда-либо ехать в мороз, то необходимо с вечера залить полный бак топлива и совершить поездку на машине, чтобы мотор вышел на нужную температуру», — рассказал эксперт telegram-каналу «Большая Пермь». Также после поездки нужно занести аккумулятор в тепло.
Если есть возможность, то лучше совсем воздержаться от поездок в мороз. От запуска в холодную погоду страдает вся конструкция машины. Под конец январских праздников в Пермский край пришли сильные морозы. Синоптики прогнозируют, что это будет самый холодный январь за последние шесть лет.
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».
Для того чтобы сохранить и не повредить авто в мороз, нужно за ночь перед поездкой залить полный бак топлива. Это необходимо для прогрева мотора до нужной температуры. Об этом рассказал владелец автомастерской PS Tuning Николай Мазуренков. «Если же вам все-таки надо обязательно куда-либо ехать в мороз, то необходимо с вечера залить полный бак топлива и совершить поездку на машине, чтобы мотор вышел на нужную температуру», — рассказал эксперт telegram-каналу «Большая Пермь». Также после поездки нужно занести аккумулятор в тепло. Если есть возможность, то лучше совсем воздержаться от поездок в мороз. От запуска в холодную погоду страдает вся конструкция машины. Под конец январских праздников в Пермский край пришли сильные морозы. Синоптики прогнозируют, что это будет самый холодный январь за последние шесть лет.