Мастер рассказал пермякам, как защитить авто во время аномальных морозов

Пермский автоэксперт: нужно заливать полный бак машины перед поездкой для защиты от морозов

10 января 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

После поездки аккумулятор нужно занести в тепло Фото: Анна Майорова © URA.RU Для того чтобы сохранить и не повредить авто в мороз, нужно за ночь перед поездкой залить полный бак топлива. Это необходимо для прогрева мотора до нужной температуры. Об этом рассказал владелец автомастерской PS Tuning Николай Мазуренков. «Если же вам все-таки надо обязательно куда-либо ехать в мороз, то необходимо с вечера залить полный бак топлива и совершить поездку на машине, чтобы мотор вышел на нужную температуру», — рассказал эксперт telegram-каналу «Большая Пермь». Также после поездки нужно занести аккумулятор в тепло. Если есть возможность, то лучше совсем воздержаться от поездок в мороз. От запуска в холодную погоду страдает вся конструкция машины. Под конец январских праздников в Пермский край пришли сильные морозы. Синоптики прогнозируют, что это будет самый холодный январь за последние шесть лет.

Для того чтобы сохранить и не повредить авто в мороз, нужно за ночь перед поездкой залить полный бак топлива. Это необходимо для прогрева мотора до нужной температуры. Об этом рассказал владелец автомастерской PS Tuning Николай Мазуренков. «Если же вам все-таки надо обязательно куда-либо ехать в мороз, то необходимо с вечера залить полный бак топлива и совершить поездку на машине, чтобы мотор вышел на нужную температуру», — рассказал эксперт telegram-каналу «Большая Пермь». Также после поездки нужно занести аккумулятор в тепло. Если есть возможность, то лучше совсем воздержаться от поездок в мороз. От запуска в холодную погоду страдает вся конструкция машины. Под конец январских праздников в Пермский край пришли сильные морозы. Синоптики прогнозируют, что это будет самый холодный январь за последние шесть лет.