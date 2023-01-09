Пермское УФАС выступило с обращением из-за аномальных морозов

Пермское УФАС рекомендует сетевикам усилить в морозы контроль за оборудованием

10 января 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

В морозы сетевикам рекомендуют усилить контроль за оборудованием Фото: Анна Майорова © URA.RU Из-за наступивших холодов Пермское Управление ФАС рекомендует ресурсоснабжающим организациям региона усилить контроль за находящимися в их ведении тепловыми и электрическими сетями. В случае нарушения режима бесперебойной и качественной подачи энергоресурсов, виновникам грозят штрафы. «Нарушение допустимой продолжительности отсутствия у большого числа потребителей энергоресурсов может стать поводом для вмешательства антимонопольной службы. На данный момент поставщики энергии и ресурсов справляются со своими задачами. Однако жалобы на перебои в энергоснабжении в УФАС поступают», — передает слова замруководителя Пермского УФАС Евгения Чернобровкина в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что девятого января 2023 года в ведомство с жалобами на перебои в электроснабжении обратились жители села Култаево. Пермским УФАС направлен соответствующий запрос в ОАО «МРСК Урала». Если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, организацию могут привлечь к ответственности, вплоть до крупных штрафов. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское управление ФАС проверяет региональный фонд капремонта. Организацию заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства.

Из-за наступивших холодов Пермское Управление ФАС рекомендует ресурсоснабжающим организациям региона усилить контроль за находящимися в их ведении тепловыми и электрическими сетями. В случае нарушения режима бесперебойной и качественной подачи энергоресурсов, виновникам грозят штрафы. «Нарушение допустимой продолжительности отсутствия у большого числа потребителей энергоресурсов может стать поводом для вмешательства антимонопольной службы. На данный момент поставщики энергии и ресурсов справляются со своими задачами. Однако жалобы на перебои в энергоснабжении в УФАС поступают», — передает слова замруководителя Пермского УФАС Евгения Чернобровкина в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что девятого января 2023 года в ведомство с жалобами на перебои в электроснабжении обратились жители села Култаево. Пермским УФАС направлен соответствующий запрос в ОАО «МРСК Урала». Если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, организацию могут привлечь к ответственности, вплоть до крупных штрафов. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское управление ФАС проверяет региональный фонд капремонта. Организацию заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства.