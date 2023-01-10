10 января 2023

В МЧС предупредили пермяков о новой погодной опасности

В Пермском управлении МЧС предупредили о гололеде и изморози
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Курган , снег, лед, гололед, погода, зима
Местами по региону ожидаются неблагоприятные погодные явления Фото:

В Пермском крае 12 января ожидаются неблагоприятные погодные условия. В отдельных районах возможны наслоения изморози и гололеда на проводах, линиях электропередач и ветках деревьев. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш. Будьте внимательными и осторожными», — сообщили в ведомстве.

Водителям на дорогах рекомендовано избегать резких поворотов и торможений, соблюдать дистанцию между машинами. Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части. Также жителей Пермского края предупреждают об опасности нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и советуют не парковать транспорт рядом с ними. При авариях на электросетях необходимо обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.

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В Пермском крае 12 января ожидаются неблагоприятные погодные условия. В отдельных районах возможны наслоения изморози и гололеда на проводах, линиях электропередач и ветках деревьев. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. «В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш. Будьте внимательными и осторожными», — сообщили в ведомстве. Водителям на дорогах рекомендовано избегать резких поворотов и торможений, соблюдать дистанцию между машинами. Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части. Также жителей Пермского края предупреждают об опасности нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и советуют не парковать транспорт рядом с ними. При авариях на электросетях необходимо обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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