В МЧС предупредили пермяков о новой погодной опасности

В Пермском управлении МЧС предупредили о гололеде и изморози

11 января 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Местами по региону ожидаются неблагоприятные погодные явления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае 12 января ожидаются неблагоприятные погодные условия. В отдельных районах возможны наслоения изморози и гололеда на проводах, линиях электропередач и ветках деревьев. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. «В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш. Будьте внимательными и осторожными», — сообщили в ведомстве. Водителям на дорогах рекомендовано избегать резких поворотов и торможений, соблюдать дистанцию между машинами. Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части. Также жителей Пермского края предупреждают об опасности нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и советуют не парковать транспорт рядом с ними. При авариях на электросетях необходимо обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.

В Пермском крае 12 января ожидаются неблагоприятные погодные условия. В отдельных районах возможны наслоения изморози и гололеда на проводах, линиях электропередач и ветках деревьев. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. «В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш. Будьте внимательными и осторожными», — сообщили в ведомстве. Водителям на дорогах рекомендовано избегать резких поворотов и торможений, соблюдать дистанцию между машинами. Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части. Также жителей Пермского края предупреждают об опасности нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и советуют не парковать транспорт рядом с ними. При авариях на электросетях необходимо обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.