11 января 2023

Свердловские полицейские оштрафовали водителя автобуса, который вез вахтовиков без прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автобуса попросил сесть за руль вахтовика, который лишен прав за вождение в нетрезвом видео Фото:

В Ивделе (Свердловская область) полицейские оштрафовали мужчину, который вез вахтовиков без прав. Изначально перевозить вахтовиков должен был водитель предприятия, однако из-за усталости он попросил сесть за руль одного из пассажиров, у которого не было водительского удостоверения, сообщили в пресс-службе МО МВД «Ивдельский».

«Когда инспектор ДПС подошел к автобусу, увидел, что водитель и пассажир поменялись местами. Изначально автобусом управлял 60-летний мужчина, который в дороге устал и предложил одному из пассажиров сесть за руль», — рассказали в пресс-службе ведомства. При этом, севший за руль вахтовик был лишен прав в 2021 году за вождение в нетрезвом виде.

Автобус с вахтовиками ехал из Нягани (ХМАО) в Пермский край. Водитель попросил пассажира сесть за руль, когда они еще были в ХМАО, а спустя три часа дороги их остановил экипаж свердловских полицейских. Теперь обоим мужчинам грозит штраф по 30 тысяч рублей.

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В Ивделе (Свердловская область) полицейские оштрафовали мужчину, который вез вахтовиков без прав. Изначально перевозить вахтовиков должен был водитель предприятия, однако из-за усталости он попросил сесть за руль одного из пассажиров, у которого не было водительского удостоверения, сообщили в пресс-службе МО МВД «Ивдельский». «Когда инспектор ДПС подошел к автобусу, увидел, что водитель и пассажир поменялись местами. Изначально автобусом управлял 60-летний мужчина, который в дороге устал и предложил одному из пассажиров сесть за руль», — рассказали в пресс-службе ведомства. При этом, севший за руль вахтовик был лишен прав в 2021 году за вождение в нетрезвом виде. Автобус с вахтовиками ехал из Нягани (ХМАО) в Пермский край. Водитель попросил пассажира сесть за руль, когда они еще были в ХМАО, а спустя три часа дороги их остановил экипаж свердловских полицейских. Теперь обоим мужчинам грозит штраф по 30 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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