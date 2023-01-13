Екатеринбуржцы встали в девятибалльные пробки. Скрин

13 января 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

«Яндекс. Карты» оценивает пробки в Екатеринбурге на девять баллов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в последний рабочий день недели образовались девятибалльные пробки. Также в городе произошло несколько ДТП, следует из информации сервиса «Яндекс. Карты». Сложная дорожная ситуация возникла на всех ключевых улицах Екатеринбурга. На проспекте Ленина затор образовался на участке от Восточной до Московской; на Малышева — от Егоршинского проезда до Репина; на Репина также затруднено движение — ситуацию осложняет авария возле «Екатеринбург — Арены». Также два ДТП произошли на проспекте Космонавтов на перекрестке с Фронтовых Бригад и на перекрестке с Машиностроителей, на Халтурина возле ТЦ «Карнавал», на перекрестке Щорса и Степана Разина, рассказывают очевидцы. Сложная дорожная ситуация в Екатеринбурге наблюдалась и в период аномальных холодов — с 9 января в регионе столбик термометра опускался до -40 градусов. Дорожная ситуация в Екатеринбурге вечером 13 января Скрин: «Яндекс. Карты»

В Екатеринбурге в последний рабочий день недели образовались девятибалльные пробки. Также в городе произошло несколько ДТП, следует из информации сервиса «Яндекс. Карты». Сложная дорожная ситуация возникла на всех ключевых улицах Екатеринбурга. На проспекте Ленина затор образовался на участке от Восточной до Московской; на Малышева — от Егоршинского проезда до Репина; на Репина также затруднено движение — ситуацию осложняет авария возле «Екатеринбург — Арены». Также два ДТП произошли на проспекте Космонавтов на перекрестке с Фронтовых Бригад и на перекрестке с Машиностроителей, на Халтурина возле ТЦ «Карнавал», на перекрестке Щорса и Степана Разина, рассказывают очевидцы. Сложная дорожная ситуация в Екатеринбурге наблюдалась и в период аномальных холодов — с 9 января в регионе столбик термометра опускался до -40 градусов.