Екатеринбуржцы встали в девятибалльные пробки. Скрин

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Морозы в Екатеринбурге , пробка, автомобили, холод
«Яндекс. Карты» оценивает пробки в Екатеринбурге на девять баллов Фото:

В Екатеринбурге в последний рабочий день недели образовались девятибалльные пробки. Также в городе произошло несколько ДТП, следует из информации сервиса «Яндекс. Карты».

Сложная дорожная ситуация возникла на всех ключевых улицах Екатеринбурга. На проспекте Ленина затор образовался на участке от Восточной до Московской; на Малышева — от Егоршинского проезда до Репина; на Репина также затруднено движение — ситуацию осложняет авария возле «Екатеринбург — Арены».

Также два ДТП произошли на проспекте Космонавтов на перекрестке с Фронтовых Бригад и на перекрестке с Машиностроителей, на Халтурина возле ТЦ «Карнавал», на перекрестке Щорса и Степана Разина, рассказывают очевидцы. Сложная дорожная ситуация в Екатеринбурге наблюдалась и в период аномальных холодов — с 9 января в регионе столбик термометра опускался до -40 градусов.

Дорожная ситуация в Екатеринбурге вечером 13 января

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В Екатеринбурге в последний рабочий день недели образовались девятибалльные пробки. Также в городе произошло несколько ДТП, следует из информации сервиса «Яндекс. Карты». Сложная дорожная ситуация возникла на всех ключевых улицах Екатеринбурга. На проспекте Ленина затор образовался на участке от Восточной до Московской; на Малышева — от Егоршинского проезда до Репина; на Репина также затруднено движение — ситуацию осложняет авария возле «Екатеринбург — Арены». Также два ДТП произошли на проспекте Космонавтов на перекрестке с Фронтовых Бригад и на перекрестке с Машиностроителей, на Халтурина возле ТЦ «Карнавал», на перекрестке Щорса и Степана Разина, рассказывают очевидцы. Сложная дорожная ситуация в Екатеринбурге наблюдалась и в период аномальных холодов — с 9 января в регионе столбик термометра опускался до -40 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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