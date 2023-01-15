Миасский завод заменит нефтяникам американское оборудование

Завод «Нефть-сервис» из Миасса (Челябинская область) создаст буровые ключи на замену американского аналога. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, оборудование усовершенствуют на средства льготного займа.
«Завод „Нефть-сервис“ модернизирует производство очень востребованных в нефтегазовой промышленности буровых ключей КМА-5500 „Ермак“. Гидравлический ключ является усовершенствованной версией американского Eckel», — уточнили в минпроме.
Льготный заем предоставил областной Фонд развития промышленности. На выделенные по программе «Импортозамещение» 30 млн рублей будет приобретено технологическое оборудование. Также финансирования хватит, чтобы произвести монтаж и наладку техники. Обновление позволит увеличить выпуск ключей на 75%. Выручка от продажи новой продукции достигнет 45,6 млн рублей в год.
Уникальность разработки заключается в более эффективной конструкции роторного узла и захватного механизма контр-ключа. Механизм обеспечивает быструю и безопасную смену направления вращения ротора.
Реализация программы импортозамещения началась в 2022 году. Проект позволил заместить десятки наименований продукции в самых разных отраслях. Это значительно снизило негативный эффект экономических санкций. Ограничения ряд правительств ввели после начала проведения спецоперации на Украине.
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Завод «Нефть-сервис» из Миасса (Челябинская область) создаст буровые ключи на замену американского аналога. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, оборудование усовершенствуют на средства льготного займа. «Завод „Нефть-сервис“ модернизирует производство очень востребованных в нефтегазовой промышленности буровых ключей КМА-5500 „Ермак“. Гидравлический ключ является усовершенствованной версией американского Eckel», — уточнили в минпроме. Льготный заем предоставил областной Фонд развития промышленности. На выделенные по программе «Импортозамещение» 30 млн рублей будет приобретено технологическое оборудование. Также финансирования хватит, чтобы произвести монтаж и наладку техники. Обновление позволит увеличить выпуск ключей на 75%. Выручка от продажи новой продукции достигнет 45,6 млн рублей в год. Уникальность разработки заключается в более эффективной конструкции роторного узла и захватного механизма контр-ключа. Механизм обеспечивает быструю и безопасную смену направления вращения ротора. Реализация программы импортозамещения началась в 2022 году. Проект позволил заместить десятки наименований продукции в самых разных отраслях. Это значительно снизило негативный эффект экономических санкций. Ограничения ряд правительств ввели после начала проведения спецоперации на Украине.