В Челябинске дом дал трещину, когда в нем начали строить бар. Фото

20 мая 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Трещины появились после сноса несущей стены на первом этаже (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители девятиэтажного дома №24 по улице Котина в Челябинске боятся обрушения здания после того, как предприниматель снес несущую стену для строительства бара на первом этаже. Они рассказали URA.RU, что не подписывали разрешение на работы, а сейчас в доме пошли трещины. «Собственник двух помещений на первом этаже нашего дома в начале 2023 года обратился к жителям с просьбой подписать разрешение на снос перегородок между двумя квартирами. Никто документ не подписывал, однако работы в середине мая начались. В доме появилось много глубоких трещин, мы боимся, что он рухнет», — сообщила URA.RU одна из жительниц дома Наталья Б. Собственники рассказали, что квартира №2 переведена в статус нежилого помещения и там открыли пивное заведение. Жители были шокированы грохотом бросаемых на асфальт кег с напитками, от ударов которых тряслись стены и трескался кафель в квартирах. Владельцы расширили входы за счет наружных стен и снесли балконы у квартир №2 и №3, а потом сделали там террасу, где до трех утра посетители обсуждают свои проблемы и включают громкую музыку. Кроме того, жители пожаловались, что перед магазином регулярно паркуются грузовики, которые привозят товар и перекрывают проход пешеходам. При этом склад находится в жилом помещении — квартире №3, поэтому носить товары через балконы или подъезд арендаторам было неудобно. Двухметровый проем между жилым и нежилым помещениями в итоге сделали без согласия собственников. «Мы уточнили у архитекторов, можно ли сносить несущую стену и делать проем длиной два метра, на что получили категоричный ответ „нет“. Даже при условии грамотного укрепления стены это очень опасно. И вот мы видим, как наш дом рушится на глазах», — добавила Наталья. Жильцы уточнили, что на новой площади пивного заведения откроется бар. По их словам, уже сейчас посетители магазина распивают алкоголь на детской площадке и в подъездах, а в баре продажи напитков будут организованы круглосуточно. Жители обратились в СК, прокуратуру, управляющую компанию, полицию и жилинспекцию. По их словам, в комитете по градостроительству челябинской администрации заявили, что разрешения на перепланировку не было. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области на запрос URA.RU отметили, что жалоба от собственников многоквартирных помещений на проведение несогласованных работ поступила в минувшую пятницу, 17 мая. По обращению жителей будет проведена проверка. Огромный проем между жилым и нежилым помещением сделали без согласия собственников и разрешения архитекторов Сообщество Текслер помоги, vk.com Фото Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители девятиэтажного дома №24 по улице Котина в Челябинске боятся обрушения здания после того, как предприниматель снес несущую стену для строительства бара на первом этаже. Они рассказали URA.RU, что не подписывали разрешение на работы, а сейчас в доме пошли трещины. «Собственник двух помещений на первом этаже нашего дома в начале 2023 года обратился к жителям с просьбой подписать разрешение на снос перегородок между двумя квартирами. Никто документ не подписывал, однако работы в середине мая начались. В доме появилось много глубоких трещин, мы боимся, что он рухнет», — сообщила URA.RU одна из жительниц дома Наталья Б. Собственники рассказали, что квартира №2 переведена в статус нежилого помещения и там открыли пивное заведение. Жители были шокированы грохотом бросаемых на асфальт кег с напитками, от ударов которых тряслись стены и трескался кафель в квартирах. Владельцы расширили входы за счет наружных стен и снесли балконы у квартир №2 и №3, а потом сделали там террасу, где до трех утра посетители обсуждают свои проблемы и включают громкую музыку. Кроме того, жители пожаловались, что перед магазином регулярно паркуются грузовики, которые привозят товар и перекрывают проход пешеходам. При этом склад находится в жилом помещении — квартире №3, поэтому носить товары через балконы или подъезд арендаторам было неудобно. Двухметровый проем между жилым и нежилым помещениями в итоге сделали без согласия собственников. «Мы уточнили у архитекторов, можно ли сносить несущую стену и делать проем длиной два метра, на что получили категоричный ответ „нет“. Даже при условии грамотного укрепления стены это очень опасно. И вот мы видим, как наш дом рушится на глазах», — добавила Наталья. Жильцы уточнили, что на новой площади пивного заведения откроется бар. По их словам, уже сейчас посетители магазина распивают алкоголь на детской площадке и в подъездах, а в баре продажи напитков будут организованы круглосуточно. Жители обратились в СК, прокуратуру, управляющую компанию, полицию и жилинспекцию. По их словам, в комитете по градостроительству челябинской администрации заявили, что разрешения на перепланировку не было. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области на запрос URA.RU отметили, что жалоба от собственников многоквартирных помещений на проведение несогласованных работ поступила в минувшую пятницу, 17 мая. По обращению жителей будет проведена проверка.