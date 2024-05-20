В Челябинске ищут кандидатов для охраны Запорожской АЭС

20 мая 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Охрана Запорожской АЭС должна защитить объект от нападения Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Челябинске проводится отбор кандидатов для службы в батальоне, отвечающем за охрану Запорожской АЭС. Как указано в сообщении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по региону, перед заключением контракта с кандидатами необходимо провести собеседование. «Завтра проводим собеседование с кандидатами на службу в батальон по охране Запорожской АЭС. При себе иметь паспорт и военный билет», — говорится в сообщении сообщества. Собеседование пройдет в Челябинске, на улице Блюхера, 99. Начало в 9 утра. Сегодня на территории Запорожской АЭС находятся военные, которые должны защитить объект в случае нападения. По словам замминистра иностранных дел Сергея Грушко, планов о размещении на ЗАЭС наступательного контингента не имеется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске проводится отбор кандидатов для службы в батальоне, отвечающем за охрану Запорожской АЭС. Как указано в сообщении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по региону, перед заключением контракта с кандидатами необходимо провести собеседование. «Завтра проводим собеседование с кандидатами на службу в батальон по охране Запорожской АЭС. При себе иметь паспорт и военный билет», — говорится в сообщении сообщества. Собеседование пройдет в Челябинске, на улице Блюхера, 99. Начало в 9 утра. Сегодня на территории Запорожской АЭС находятся военные, которые должны защитить объект в случае нападения. По словам замминистра иностранных дел Сергея Грушко, планов о размещении на ЗАЭС наступательного контингента не имеется.