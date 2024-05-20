В Челябинске ищут кандидатов для охраны Запорожской АЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Охрана Запорожской АЭС должна защитить объект от нападения Фото:

В Челябинске проводится отбор кандидатов для службы в батальоне, отвечающем за охрану Запорожской АЭС. Как указано в сообщении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по региону, перед заключением контракта с кандидатами необходимо провести собеседование.

«Завтра проводим собеседование с кандидатами на службу в батальон по охране Запорожской АЭС. При себе иметь паспорт и военный билет», — говорится в сообщении сообщества.

Собеседование пройдет в Челябинске, на улице Блюхера, 99. Начало в 9 утра.

Сегодня на территории Запорожской АЭС находятся военные, которые должны защитить объект в случае нападения. По словам замминистра иностранных дел Сергея Грушко, планов о размещении на ЗАЭС наступательного контингента не имеется.

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В Челябинске проводится отбор кандидатов для службы в батальоне, отвечающем за охрану Запорожской АЭС. Как указано в сообщении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по региону, перед заключением контракта с кандидатами необходимо провести собеседование. «Завтра проводим собеседование с кандидатами на службу в батальон по охране Запорожской АЭС. При себе иметь паспорт и военный билет», — говорится в сообщении сообщества. Собеседование пройдет в Челябинске, на улице Блюхера, 99. Начало в 9 утра. Сегодня на территории Запорожской АЭС находятся военные, которые должны защитить объект в случае нападения. По словам замминистра иностранных дел Сергея Грушко, планов о размещении на ЗАЭС наступательного контингента не имеется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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