В Челябинске сорвался аукцион по продаже недостроенного отеля возле ТРК «Фокус». Фото

Мэрия Челябинска не смогла продать недостроенный отель на Северо-западе
© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой возле гостиницы Малахит. Челябинск, долгострой, недострой
Стартовая цена недостроенного отеля составляла 23 млн рублей Фото:

Мэрия Челябинска в очередной раз не смогла продать с торгов недостроенный отель, расположенный на проспекте Победы, недалеко от торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Фокус». Стартовая цена объекта составляла 23 млн рублей, на аукцион не была подана ни одна заявка, сообщается на сайте мэрии.

«Признать аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью 8 665,2 квадратного метра со степенью готовности 15%, расположенного в Челябинске, несостоявшимся. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка», — сообщается на сайте.

Аукцион в Челябинске был назначен на 21 мая. Стартовая цена лота на момент подачи заявок составляла 22 млн 981 тысячу рублей. Замороженный недострой был изъят по решению Арбитражного суда у ООО «Каскад». Недострой расположен на землях, предназначенных под размещение объектов многофункционального назначения и гостиниц квартирного типа.

Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью 8 665,2 кв. м со степенью готовности 15%, назначенный на 21 мая, признан несостоявшимся
Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью 8 665,2 кв. м со степенью готовности 15%, назначенный на 21 мая, признан несостоявшимся
Фото:

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Мэрия Челябинска в очередной раз не смогла продать с торгов недостроенный отель, расположенный на проспекте Победы, недалеко от торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Фокус». Стартовая цена объекта составляла 23 млн рублей, на аукцион не была подана ни одна заявка, сообщается на сайте мэрии. «Признать аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью 8 665,2 квадратного метра со степенью готовности 15%, расположенного в Челябинске, несостоявшимся. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка», — сообщается на сайте. Аукцион в Челябинске был назначен на 21 мая. Стартовая цена лота на момент подачи заявок составляла 22 млн 981 тысячу рублей. Замороженный недострой был изъят по решению Арбитражного суда у ООО «Каскад». Недострой расположен на землях, предназначенных под размещение объектов многофункционального назначения и гостиниц квартирного типа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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