15 января 2023

Свердловчанин из ЧВК набил тату со взорванным Капитолием. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тату-мастера салона татуировки Elite Tattoo. Екатеринбург, татуировка, tattoo, тату
Уральский боец ЧВК набил патриотическую татуировку с Капитолием Фото:

Получивший контузию свердловский солдат из ЧВК Роман (имя изменено прим. URA.RU) набил татуировку с Капитолием. Об этом URA.RU рассказал тату-мастер Василий Суворов.

«С Романом мы познакомились на стрельбище в Елани. Он обучал мобилизованных ребят. Вернувшись со спецоперации с контузией, у него было время для исполнения своей мечты на руке, в виде татуировки. За два дня мы сделали такую работу», — сказал тату-мастер в беседе с корреспондентом агентства.

Роман давно хотел набить татуировку с армейско-русской тематикой. «Значением работы на руке является победа над истинным врагом», — поделился солдат ЧВК.

Василий Суворов заметил, что после начала СВО клиентов с желанием набить патриотические татуировки стало больше. «Раньше такие работы были не менее популярны», — рассказал мужчина.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец набил татуировку с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он объяснил это пропагандой патриотической тематики за спецоперацию.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

Уральский солдат из ЧВК набил татуировку с Капитолием
Фото:
Участник СВО исполнил свою мечту на руке
Фото:
В Екатеринбурге солдат набил патриотическую татуировку
Фото:

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Получивший контузию свердловский солдат из ЧВК Роман (имя изменено прим. URA.RU) набил татуировку с Капитолием. Об этом URA.RU рассказал тату-мастер Василий Суворов. «С Романом мы познакомились на стрельбище в Елани. Он обучал мобилизованных ребят. Вернувшись со спецоперации с контузией, у него было время для исполнения своей мечты на руке, в виде татуировки. За два дня мы сделали такую работу», — сказал тату-мастер в беседе с корреспондентом агентства. Роман давно хотел набить татуировку с армейско-русской тематикой. «Значением работы на руке является победа над истинным врагом», — поделился солдат ЧВК. Василий Суворов заметил, что после начала СВО клиентов с желанием набить патриотические татуировки стало больше. «Раньше такие работы были не менее популярны», — рассказал мужчина. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец набил татуировку с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он объяснил это пропагандой патриотической тематики за спецоперацию. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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