Получивший контузию свердловский солдат из ЧВК Роман (имя изменено прим. URA.RU) набил татуировку с Капитолием. Об этом URA.RU рассказал тату-мастер Василий Суворов.
«С Романом мы познакомились на стрельбище в Елани. Он обучал мобилизованных ребят. Вернувшись со спецоперации с контузией, у него было время для исполнения своей мечты на руке, в виде татуировки. За два дня мы сделали такую работу», — сказал тату-мастер в беседе с корреспондентом агентства.
Роман давно хотел набить татуировку с армейско-русской тематикой. «Значением работы на руке является победа над истинным врагом», — поделился солдат ЧВК.
Василий Суворов заметил, что после начала СВО клиентов с желанием набить патриотические татуировки стало больше. «Раньше такие работы были не менее популярны», — рассказал мужчина.
Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец набил татуировку с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он объяснил это пропагандой патриотической тематики за спецоперацию.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
Уральский солдат из ЧВК набил татуировку с Капитолием
Фото: Василий Суворов
Участник СВО исполнил свою мечту на руке
Фото: Василий Суворов
В Екатеринбурге солдат набил патриотическую татуировку
Фото: Василий Суворов
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Получивший контузию свердловский солдат из ЧВК Роман (имя изменено прим. URA.RU) набил татуировку с Капитолием. Об этом URA.RU рассказал тату-мастер Василий Суворов. «С Романом мы познакомились на стрельбище в Елани. Он обучал мобилизованных ребят. Вернувшись со спецоперации с контузией, у него было время для исполнения своей мечты на руке, в виде татуировки. За два дня мы сделали такую работу», — сказал тату-мастер в беседе с корреспондентом агентства. Роман давно хотел набить татуировку с армейско-русской тематикой. «Значением работы на руке является победа над истинным врагом», — поделился солдат ЧВК. Василий Суворов заметил, что после начала СВО клиентов с желанием набить патриотические татуировки стало больше. «Раньше такие работы были не менее популярны», — рассказал мужчина. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец набил татуировку с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он объяснил это пропагандой патриотической тематики за спецоперацию. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.