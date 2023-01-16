Свердловский солдат погиб на спецоперации. Фото

16 января 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Во время боевых действий в Артемовске погиб свердловский солдат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации погиб военнослужащий Сергей Гавлик, родившийся в Сухом Логе (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Родом Сергей Гавлик из Сухого Лога, но большую часть жизни прожил в Екатеринбурге. Погиб во время боевых действий в Артемовске (ДНР). Мужчина награжден медалью за отвагу посмертно», — отметили в мэрии. Похороны состоятся 18 января в 10:00 часов. Место проведения: центральная площадь Сухого Лога. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В зоне СВО погиб свердловский солдат Фото: Анна Гавлик

В зоне спецоперации погиб военнослужащий Сергей Гавлик, родившийся в Сухом Логе (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Родом Сергей Гавлик из Сухого Лога, но большую часть жизни прожил в Екатеринбурге. Погиб во время боевых действий в Артемовске (ДНР). Мужчина награжден медалью за отвагу посмертно», — отметили в мэрии. Похороны состоятся 18 января в 10:00 часов. Место проведения: центральная площадь Сухого Лога. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.