В зоне спецоперации погиб военнослужащий Сергей Гавлик, родившийся в Сухом Логе (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в администрации города.
«Родом Сергей Гавлик из Сухого Лога, но большую часть жизни прожил в Екатеринбурге. Погиб во время боевых действий в Артемовске (ДНР). Мужчина награжден медалью за отвагу посмертно», — отметили в мэрии.
Похороны состоятся 18 января в 10:00 часов. Место проведения: центральная площадь Сухого Лога.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
В зоне СВО погиб свердловский солдат
Фото: Анна Гавлик
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
В зоне спецоперации погиб военнослужащий Сергей Гавлик, родившийся в Сухом Логе (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Родом Сергей Гавлик из Сухого Лога, но большую часть жизни прожил в Екатеринбурге. Погиб во время боевых действий в Артемовске (ДНР). Мужчина награжден медалью за отвагу посмертно», — отметили в мэрии. Похороны состоятся 18 января в 10:00 часов. Место проведения: центральная площадь Сухого Лога. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.