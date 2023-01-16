Свердловский солдат погиб на спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, автоматчик, военнослужащие, штурмовик, армия россии, тренировка на полигоне, подготовка солдат
Во время боевых действий в Артемовске погиб свердловский солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации погиб военнослужащий Сергей Гавлик, родившийся в Сухом Логе (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Родом Сергей Гавлик из Сухого Лога, но большую часть жизни прожил в Екатеринбурге. Погиб во время боевых действий в Артемовске (ДНР). Мужчина награжден медалью за отвагу посмертно», — отметили в мэрии.

Похороны состоятся 18 января в 10:00 часов. Место проведения: центральная площадь Сухого Лога.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

В зоне СВО погиб свердловский солдат
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В зоне спецоперации погиб военнослужащий Сергей Гавлик, родившийся в Сухом Логе (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Родом Сергей Гавлик из Сухого Лога, но большую часть жизни прожил в Екатеринбурге. Погиб во время боевых действий в Артемовске (ДНР). Мужчина награжден медалью за отвагу посмертно», — отметили в мэрии. Похороны состоятся 18 января в 10:00 часов. Место проведения: центральная площадь Сухого Лога. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...