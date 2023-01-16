Площадь недостроенной автошколы около 168 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска продала с торгов недостроенную автошколу «Кафс» в Ленинском районе. Аукцион состоялся 17 января, сообщается на сайте мэрии.

«Сегодня состоялся аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью 168 квадратных метров, площадью застройки 99,1 квадратного метра, со степенью готовности 9%, расположенного на улице Батумской. Объект был изъят у ООО „Кафс“ путем продажи с публичных торгов», — говорится на сайте.

Стартовая цена лота составляла 438 тысяч 210 рублей. По результатам торгов недострой был продан за 609 тысяч 112 рублей. Выручка от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства в полном объеме перейдет бывшему собственнику — ООО «КАФС», за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.

Ранее назначенный на 21 июня аукцион по продаже недостроенного учебного центра автошколы «Кафс» не состоялся. Желающих выкупить объект так и не нашлось. Тогда стартовая цена лота составляла 513,6 тысячи рублей.