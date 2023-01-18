В Пермском крае люди стали реже умирать на пожарах

19 января 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Пожарные спасли 77 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2022 году на 38,6% сократилась смертность людей на пожарах в Пермском крае по сравнению с 2021 годом. Об этом рассказал на заседании заксобрания Пермского края глава минтербеза Виктор Батмазов. Трансляция проходила на сайте парламента. «На пожарах погибло 187 человек. Снижение — на 38,6%. Получили травмы 210 человек. Снижение — на 10,2%», — отметил он. По состоянию на 31 декабря 2022 года в Пермском крае произошло 4092 пожара. Это на 10% меньше, чем в 2021 года (4512 пожара). В прошлом году подразделения краевой пожарной службы спасли 77 человек, рассказал Батмазов. Пожарные бригады совершили 1,7 тысяч выездов. Ранее URA.RU сообщало, что пожарные спасли пермяка из горящей квартиры в пятиэтажке в Березниках.

В 2022 году на 38,6% сократилась смертность людей на пожарах в Пермском крае по сравнению с 2021 годом. Об этом рассказал на заседании заксобрания Пермского края глава минтербеза Виктор Батмазов. Трансляция проходила на сайте парламента. «На пожарах погибло 187 человек. Снижение — на 38,6%. Получили травмы 210 человек. Снижение — на 10,2%», — отметил он. По состоянию на 31 декабря 2022 года в Пермском крае произошло 4092 пожара. Это на 10% меньше, чем в 2021 года (4512 пожара). В прошлом году подразделения краевой пожарной службы спасли 77 человек, рассказал Батмазов. Пожарные бригады совершили 1,7 тысяч выездов. Ранее URA.RU сообщало, что пожарные спасли пермяка из горящей квартиры в пятиэтажке в Березниках.