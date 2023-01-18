18 января 2023

Педагогов и учащихся пермской школы перевели на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ДХШ №2 имени Г.С.Мосина. Екатеринбург, художник, рисование, мольберт, изобразительное искусство, школа искусств, живопись, художественная мастерская, эстамп, изостудия
Сейчас власти ищут помещение, в котором продолжатся занятия школы искусств Фото:

В селе Култаево под Пермью педагогов и учащихся школы искусств перевели на дистанционное обучение. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Пермского округа (ранее-района) Владимир Цветов. Он пояснил, что причиной принятого решения стала появившаяся в здании школы трещина.

«Педагоги и воспитанники култаевского филиала школы искусств переходят на дистант с 19 января. В здании появились трещины в штукатурке. Для того, чтобы исключить возможный риск для детей и сотрудников школы, дал поручение управлению капитального строительства провести обследование здания», — написал мэр.

Цветов отметил, что обследованием здания займется специализированная организация. Сейчас власти Пермского округа прорабатывают варианты для временного размещения филиала школы искусств.

В феврале 2022 года в Березниках прекратили эксплуатировать здание по улице Свободы, где размещался политехнический колледж. Специалисты выяснили, что зданию грозит деформация из-за провала, образовавшегося на площадке рудника «Уралкалия».

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

В селе Култаево под Пермью педагогов и учащихся школы искусств перевели на дистанционное обучение. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Пермского округа (ранее-района) Владимир Цветов. Он пояснил, что причиной принятого решения стала появившаяся в здании школы трещина. «Педагоги и воспитанники култаевского филиала школы искусств переходят на дистант с 19 января. В здании появились трещины в штукатурке. Для того, чтобы исключить возможный риск для детей и сотрудников школы, дал поручение управлению капитального строительства провести обследование здания», — написал мэр. Цветов отметил, что обследованием здания займется специализированная организация. Сейчас власти Пермского округа прорабатывают варианты для временного размещения филиала школы искусств. В феврале 2022 года в Березниках прекратили эксплуатировать здание по улице Свободы, где размещался политехнический колледж. Специалисты выяснили, что зданию грозит деформация из-за провала, образовавшегося на площадке рудника «Уралкалия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...