Педагогов и учащихся пермской школы перевели на дистанционное обучение

19 января 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Сейчас власти ищут помещение, в котором продолжатся занятия школы искусств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Култаево под Пермью педагогов и учащихся школы искусств перевели на дистанционное обучение. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Пермского округа (ранее-района) Владимир Цветов. Он пояснил, что причиной принятого решения стала появившаяся в здании школы трещина. «Педагоги и воспитанники култаевского филиала школы искусств переходят на дистант с 19 января. В здании появились трещины в штукатурке. Для того, чтобы исключить возможный риск для детей и сотрудников школы, дал поручение управлению капитального строительства провести обследование здания», — написал мэр. Цветов отметил, что обследованием здания займется специализированная организация. Сейчас власти Пермского округа прорабатывают варианты для временного размещения филиала школы искусств. В феврале 2022 года в Березниках прекратили эксплуатировать здание по улице Свободы, где размещался политехнический колледж. Специалисты выяснили, что зданию грозит деформация из-за провала, образовавшегося на площадке рудника «Уралкалия».

В селе Култаево под Пермью педагогов и учащихся школы искусств перевели на дистанционное обучение. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Пермского округа (ранее-района) Владимир Цветов. Он пояснил, что причиной принятого решения стала появившаяся в здании школы трещина. «Педагоги и воспитанники култаевского филиала школы искусств переходят на дистант с 19 января. В здании появились трещины в штукатурке. Для того, чтобы исключить возможный риск для детей и сотрудников школы, дал поручение управлению капитального строительства провести обследование здания», — написал мэр. Цветов отметил, что обследованием здания займется специализированная организация. Сейчас власти Пермского округа прорабатывают варианты для временного размещения филиала школы искусств. В феврале 2022 года в Березниках прекратили эксплуатировать здание по улице Свободы, где размещался политехнический колледж. Специалисты выяснили, что зданию грозит деформация из-за провала, образовавшегося на площадке рудника «Уралкалия».