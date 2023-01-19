WP: глава ЦРУ Бернс тайно встретился в Киеве с Зеленским

20 января 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

Глава ЦРУ сообщил Зеленскому о своих ожиданиях относительно планов РФ в ближайшие недели и месяцы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Директор Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) Уильям Джозеф Бернс тайно прибыл в Киев в конце прошлой недели, чтобы переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече обсуждались его ожидания относительно планов России по спецоперации на ближайшие недели и месяцы, сообщил один из официальных представителей США. «Директор Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины», — сказал официальный представитель США, передает The Washington Post (WP). Отмечается, что Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной, а принятого Конгрессом в декабре финансирования Украины на 45 млрд долларов хватит как минимум до июля или августа. Журналисты газеты пишут, что при этом Киев не до конца уверен, что Конгресс выделит еще один пакет помощи Украине на 1 млрд долларов. Газета передает, что аналитики предрекли всплеска боевых действий этой весной. По их мнению, это определит дальнейшую траекторию спецоперации. Ранее политолог Андрей Кошкин говорил о том, что в ходе предстоящей встречи представителей оборонных ведомств западных стран на немецкой базе «Рамштайн» будут обсуждаться военная помощь Украине и совместные действия против России. Об встрече говорил также экс-президент Украины Петр Порошенко. По его словам, ее цель — окончательно решить вопрос о поставке Украине танков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) Уильям Джозеф Бернс тайно прибыл в Киев в конце прошлой недели, чтобы переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече обсуждались его ожидания относительно планов России по спецоперации на ближайшие недели и месяцы, сообщил один из официальных представителей США. «Директор Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины», — сказал официальный представитель США, передает The Washington Post (WP). Отмечается, что Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной, а принятого Конгрессом в декабре финансирования Украины на 45 млрд долларов хватит как минимум до июля или августа. Журналисты газеты пишут, что при этом Киев не до конца уверен, что Конгресс выделит еще один пакет помощи Украине на 1 млрд долларов. Газета передает, что аналитики предрекли всплеска боевых действий этой весной. По их мнению, это определит дальнейшую траекторию спецоперации. Ранее политолог Андрей Кошкин говорил о том, что в ходе предстоящей встречи представителей оборонных ведомств западных стран на немецкой базе «Рамштайн» будут обсуждаться военная помощь Украине и совместные действия против России. Об встрече говорил также экс-президент Украины Петр Порошенко. По его словам, ее цель — окончательно решить вопрос о поставке Украине танков.