Силовики устроили обыски у свердловских добытчиков золота

Свердловские силовики проводят обыски по подозрению в работе без лицензии Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские силовики приехали с обысками на Малышева, 3 в Екатеринбурге, где находится офис золотодобытчиков «Среднеуральское поисковое бюро». Операция проводится по подозрению в работе без лицензии, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

«Силовики утром приехали на Малышева, 3 для проведения следственных действий. Статья – 171 УК РФ (незаконное предпринимательство – прим. URA.RU). В операции участвуют бойцы ГУ МВД из управления по противодействию коррупции и следователи СК», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, обыски проходят по подозрению в добыче золота без лицензии. Предположительно, дело касается работы компании на карьере «Анна».

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Там сообщили, что пока не располагают информацией.