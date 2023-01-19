19 января 2023

Силовики устроили обыски у свердловских добытчиков золота

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
Свердловские силовики проводят обыски по подозрению в работе без лицензии

Свердловские силовики приехали с обысками на Малышева, 3 в Екатеринбурге, где находится офис золотодобытчиков «Среднеуральское поисковое бюро». Операция проводится по подозрению в работе без лицензии, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

«Силовики утром приехали на Малышева, 3 для проведения следственных действий. Статья – 171 УК РФ (незаконное предпринимательство – прим. URA.RU). В операции участвуют бойцы ГУ МВД из управления по противодействию коррупции и следователи СК», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, обыски проходят по подозрению в добыче золота без лицензии. Предположительно, дело касается работы компании на карьере «Анна».

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Там сообщили, что пока не располагают информацией.

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Свердловские силовики приехали с обысками на Малышева, 3 в Екатеринбурге, где находится офис золотодобытчиков «Среднеуральское поисковое бюро». Операция проводится по подозрению в работе без лицензии, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Силовики утром приехали на Малышева, 3 для проведения следственных действий. Статья – 171 УК РФ (незаконное предпринимательство – прим. URA.RU). В операции участвуют бойцы ГУ МВД из управления по противодействию коррупции и следователи СК», – сообщил собеседник агентства. По его словам, обыски проходят по подозрению в добыче золота без лицензии. Предположительно, дело касается работы компании на карьере «Анна». URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Там сообщили, что пока не располагают информацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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