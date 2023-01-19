В Свердловской области начали применять ПЦР-тесты российского производства

20 января 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

В СОКБ №1 начали применять метод ПЦР-диагностики с использованием реагентов отечественного производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области начали применять метод ПЦР-диагностики бактериальных инфекций с использованием химических реагентов отечественного производства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1). «Медики СОКБ №1 первыми в регионе начали применять метод ПЦР-диагностики с использованием реагентов российского производства. Это, в свою очередь, позволило сократить время исследований. Теперь медики за четыре часа могут дать ответ, какие микроорганизмы вызвали сепсис и какие антибиотики не сработают в конкретном случае», — сказано в сообщении. Отечественные реагенты позволяют сэкономить на исследованиях. «Мы обнаружили, что есть направление, где можно добиться результата с помощью менее затратной, но при этом эффективной технологии. Это благодаря использованию реагентов российского производителя», — подчеркнули в медучреждении. Ранее URA.RU писало, что ученые УГМУ работают над созданием имплантов для лечения переломов детских костей. Ученые уже начали тестировать первые результаты на животных.

В Свердловской области начали применять метод ПЦР-диагностики бактериальных инфекций с использованием химических реагентов отечественного производства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1). «Медики СОКБ №1 первыми в регионе начали применять метод ПЦР-диагностики с использованием реагентов российского производства. Это, в свою очередь, позволило сократить время исследований. Теперь медики за четыре часа могут дать ответ, какие микроорганизмы вызвали сепсис и какие антибиотики не сработают в конкретном случае», — сказано в сообщении. Отечественные реагенты позволяют сэкономить на исследованиях. «Мы обнаружили, что есть направление, где можно добиться результата с помощью менее затратной, но при этом эффективной технологии. Это благодаря использованию реагентов российского производителя», — подчеркнули в медучреждении. Ранее URA.RU писало, что ученые УГМУ работают над созданием имплантов для лечения переломов детских костей. Ученые уже начали тестировать первые результаты на животных.