В Свердловской области разработку в хирургии тестируют на животных

Уральские ученые уже начали тестировать первые результаты инновационной разработки на животных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские ученые активно работают над созданием инновационных имплантов для лечения переломов костей в детском возрасте. Специалисты уже начали тестировать первые результаты на животных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал доцент кафедры детской хирургии Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), кандидат медицинских наук, детский хирург Иван Гордиенко.

«Все ученые мира ломают головы над созданием биоразлагаемых имплантатов и инновационных сплавов на основе никелида титана для лечения переломов и дефектов костей в детском возрасте. Свердловские ученые не отстают от тенденций. Мы также работаем над разработками в данном направлении. Сейчас проводят исследования на животных. Если они покажут эффективность данного сплава, то его начнут активно использовать», — поделился Гордиенко.

По словам детского хирурга, данные импланты позволят свести на минимум риск повторных операций. «Биоразлагаемые импланты для травматологии и ортопедии не потребуют проведения повторной операции для их извлечения. Это минимизирует риски, в первую очередь для детского здоровья. Не нужно будет повторно ложится на операцию под наркозом. В случае успеха в медицине появятся биосовместимые материалы. Это открытие станет большим прогрессом в хирургии, в частности в травматологии. Данную технологию можно будет активно внедрять и в ветеринарию», — отметил доцент кафедры детской хирургии УГМУ.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области специалисты создали биосенсер. Данное устройство поможет непрерывно отслеживать уровень сахара в крови. Эта разработка заменит популярный глюкометр американского производства.