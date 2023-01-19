Миасская техника сохранит жизни рабочих аэропортов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) создаст взамен импорта навесное демпфирующее оборудование для защиты дорожников и сотрудников аэропортов. Как URA.RU сообщил гендиректор предприятия Евгений Субачев, создание техники займет весь 2023 год.

«В настоящий момент достигнуто соглашение об изготовлении навесного демпфирующего оборудования на шасси различных марок. Партнеров выступил Московский автодорожный институт МАДИ», — рассказал URA.RU Субачев.

Оборудование будет навешиваться на шасси «Урал», «Камаз» и другие модели. Этот проект с московским вузом для компании будет вторым: первый также связан с производством аэродромных машин. В настоящее время миасцы оценили рынок как низкоконкурентный, однако в скором будущем он «разогреется». Устройства, по словам Субачева, обязательны при проведении ремонтов на дорогах первой категории: федеральных трассах и магистралях.

Демпфирующие устройства обеспечат безопасность рабочих, производящих ремонт дорог и машин. В случае нештатной ситуации демпферы призваны принять удар на себя.

Программа импортозамещения активно реализуется в России второй год подряд. Проект позволил создать множество новых образцов продукции, став следствием введенных рядом государств экономических санкций. Ограничения заработали вслед за объявлением о проведении спецоперации на Украине.

Проект с демпферами стал вторым в ходе сотрудничества «СпецАгрегата» и МАДИ Фото: пресс-служба завода «СпецАгрегат»