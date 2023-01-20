Пермский госуниверситет ужесточает меры безопасности после стрельбы в 2021 году

В ПГНИУ запрещено вносить огнестрельное, холодное и другие виды оружия Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) после стрельбы, произошедшей в сентябре 2021 года, ужесточает меры безопасности. Это следует из приказа ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова, опубликованного на сайте университета. Изменения отражены в положении о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах вуза. В обновленном документе, помимо прочего, уточняются виды оружия, которое запрещено вносить и хранить на территории университета.

«На объектах ПГНИУ запрещается: вносить и хранить огнестрельное, холодное, травматическое и газовое оружие […] опасные вещества и материалы, представляющие возможную угрозу жизни и здоровью людей. А также предметы, конструктивно схожие с холодным и огнестрельным оружием», — поясняется в документе.

Помимо этого, в ПГНИУ запрещено вносить и распространять пропагандистские материалы экстремистского и расистского характера. Под запретом также материалы, содержащие атрибутику или символику, нацистских и экстремистских организаций. Этим же приказом руководство университета запрещает на территории кампуса выгул собак «и других опасных животных». Новые требования вступают в силу с 1 февраля 2023 года.

20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории Пермского госуниверситета. В результате нападения погибли шесть человек, десятки получили различные ранения и травмы. Суд признал Бекмансурова виновным в совершении ряда преступлений и приговорил к пожизненному лишению свободы. Сейчас осужденный пытается обжаловать решение суда.