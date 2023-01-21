Диетолог Университета Колорадо предупредила об опасности детокс-диет

Диетолог Университета Колорадо: детокс-диеты способны вызвать головные боли и упадок сил

Диеты, исключающие из рациона продукты, опасны для здоровья, предупредила диетолог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Соблюдение некоторых детокс-диет способно вызвать побочные эффекты: головные боли, упадок сил, обмороки. Такими предостережениями поделилась диетолог медицинского центра Университета Колорадо (США) Тейлор Грассо. Вместо диет, по словам Грассо, следует сконцентрироваться на изменении своего образа жизни.

«Соблюдение некоторых детокс-диет может привести к таким побочным эффектам, как частые головные боли, ломота в теле, упадок сил, обмороки, повышенная раздражительность, обезвоживание, дефицит питательных веществ и дисбаланс электролитов», — передает предостережения Тейлор Грассо издание «Ридус». Диетолог пояснила, что часть диет, ограничивающих потребление определенных продуктов, способна вызвать у человека развитие метаболических заболеваний и ухудшение обмена веществ.

Вместо соблюдения детокс-диет для поддержания формы эксперт посоветовала заняться устойчивыми изменениями образа жизни. «Сбалансировано питайтесь, регулярно занимайтесь спортом, пейте достаточное количество воды и высыпайтесь», — поделилась рекомендациями Грассо, отметив, что сбалансированное питание включает в рацион овощи, фрукты, орехи, яйца, молочные продукты, а также цельнозерновые.

О пользе овощей и фруктов, в том числе и для поддержания иммунитета, говорила и врач-диетолог Елена Соломатина. Для получения нужного количества клетчатки эксперт рекомендовала съедать 400-500 граммов овощей и фруктов в день.