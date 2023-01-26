В тушении пожара задействованы 55 человек и 17 единиц техники (архивное фото)
В Ставрополе горит цех по изготовлению металлоизделий. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
«В Ставрополе пожарные МЧС России ликвидируют пожар в цехе по изготовлению металлоизделий», — заявили в telegram-канале МЧС. В экстренной службе уточнили, что пожар достиг двух тысяч квадратных метров. Также в тушении принимают участие 55 человек и 17 единиц техники. Уточняется, что по предварительным данным пострадавших нет.
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