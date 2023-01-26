В Ставрополе на 2000 квадратных метров горит завод. Видео

26 января 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

В тушении пожара задействованы 55 человек и 17 единиц техники (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Ставрополе горит цех по изготовлению металлоизделий. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России. «В Ставрополе пожарные МЧС России ликвидируют пожар в цехе по изготовлению металлоизделий», — заявили в telegram-канале МЧС. В экстренной службе уточнили, что пожар достиг двух тысяч квадратных метров. Также в тушении принимают участие 55 человек и 17 единиц техники. Уточняется, что по предварительным данным пострадавших нет.

В Ставрополе горит цех по изготовлению металлоизделий. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России. «В Ставрополе пожарные МЧС России ликвидируют пожар в цехе по изготовлению металлоизделий», — заявили в telegram-канале МЧС. В экстренной службе уточнили, что пожар достиг двух тысяч квадратных метров. Также в тушении принимают участие 55 человек и 17 единиц техники. Уточняется, что по предварительным данным пострадавших нет.