В Ставрополе на 2000 квадратных метров горит завод. Видео

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
В тушении пожара задействованы 55 человек и 17 единиц техники (архивное фото) Фото:

В Ставрополе горит цех по изготовлению металлоизделий. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Ставрополе пожарные МЧС России ликвидируют пожар в цехе по изготовлению металлоизделий», — заявили в telegram-канале МЧС. В экстренной службе уточнили, что пожар достиг двух тысяч квадратных метров. Также в тушении принимают участие 55 человек и 17 единиц техники. Уточняется, что по предварительным данным пострадавших нет.

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В Ставрополе горит цех по изготовлению металлоизделий. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России. «В Ставрополе пожарные МЧС России ликвидируют пожар в цехе по изготовлению металлоизделий», — заявили в telegram-канале МЧС. В экстренной службе уточнили, что пожар достиг двух тысяч квадратных метров. Также в тушении принимают участие 55 человек и 17 единиц техники. Уточняется, что по предварительным данным пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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