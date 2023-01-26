26 января 2023

Челябинскому полицейскому главку представят нового начальника ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальником ГИБДД по региону назначен Иван Путков
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На коллегии ГУ МВД по Челябинской области начальник ведомства генерал-лейтенант Михаил Скоков представит личному составу нового начальника регионального УГИБДД. Им станет Иван Путков, который с мая 2022 руководил структурой в качестве врио. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного главка.

«Указом президента Путков назначен руководителем УГИБДД по региону. Его представят коллективу главка на коллегии ГУ МВД», - сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Путков в 2002 году окончил Челябинский юридический институт МВД России. Сразу же после завершения обучения служил инспектором по розыску отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД Челябинска. В 2010 году был назначен замкомандира отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУВД по Челябинской области, а через два года занял пост замкомандира полка ДПС областной ГИБДД. С декабря 2021 года являлся замначальника Центра профессиональной подготовки областного полицейского главка.

Путков был назначен врио руководителя УГИБДД региона в мае 2022 года. Ранее структурой руководил Андрей Харцызов, который ушел в отпуск с последующим увольнением. Начальник главка Михаил Скоков отметил, что не имеет претензий к специалисту. Службу он исполнял достойно.

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На коллегии ГУ МВД по Челябинской области начальник ведомства генерал-лейтенант Михаил Скоков представит личному составу нового начальника регионального УГИБДД. Им станет Иван Путков, который с мая 2022 руководил структурой в качестве врио. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного главка. «Указом президента Путков назначен руководителем УГИБДД по региону. Его представят коллективу главка на коллегии ГУ МВД», - сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Путков в 2002 году окончил Челябинский юридический институт МВД России. Сразу же после завершения обучения служил инспектором по розыску отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД Челябинска. В 2010 году был назначен замкомандира отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУВД по Челябинской области, а через два года занял пост замкомандира полка ДПС областной ГИБДД. С декабря 2021 года являлся замначальника Центра профессиональной подготовки областного полицейского главка. Путков был назначен врио руководителя УГИБДД региона в мае 2022 года. Ранее структурой руководил Андрей Харцызов, который ушел в отпуск с последующим увольнением. Начальник главка Михаил Скоков отметил, что не имеет претензий к специалисту. Службу он исполнял достойно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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