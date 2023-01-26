26 января 2023

Предпринимателям ХМАО предлагают открыть бизнес с вебкам-моделями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация первого российского VR кинозала (виртуальная реальность). Екатеринбург, видеокамера, gopro, камера гоупро
Франчайзер утверждает, что открытие студии займет 18 дней Фото:

В ХМАО предпринимателям предлагают открыть свою веб-студию по франшизе «Showgirls» в формате «non nude» за 490 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте «Авито».

«Вместе с франшизой вы приобретаете опыт команды, которая открыла уже более тысячи студий и знает этот бизнес до мелочей. Стрим-студии формата „non nude“ — абсолютно легальный бизнес, а все наши партнеры получают полноценную юридическую поддержку. Бизнес, гарантированно приносящий от 2 000 000 рублей ежемесячно», — говорится в объявлении.

По словам авторов объявления, открытие студии займет 18 дней. При этом франчайзер обещает помочь будущему партнеру подготовить помещение, а также найти моделей и провести обучение. На сайте франшизы говориться, что формат студии предусматривает общение моделей с мужчинами-иностранцами. Уточнить детали бизнеса и формат работы в самой компании на момент публикации не удалось. По указанному телефону никто не ответил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) ищут танцовщиц go-go. Кандидаткам обещали платить зарплату до 300 тысяч рублей.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В ХМАО предпринимателям предлагают открыть свою веб-студию по франшизе «Showgirls» в формате «non nude» за 490 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте «Авито». «Вместе с франшизой вы приобретаете опыт команды, которая открыла уже более тысячи студий и знает этот бизнес до мелочей. Стрим-студии формата „non nude“ — абсолютно легальный бизнес, а все наши партнеры получают полноценную юридическую поддержку. Бизнес, гарантированно приносящий от 2 000 000 рублей ежемесячно», — говорится в объявлении. По словам авторов объявления, открытие студии займет 18 дней. При этом франчайзер обещает помочь будущему партнеру подготовить помещение, а также найти моделей и провести обучение. На сайте франшизы говориться, что формат студии предусматривает общение моделей с мужчинами-иностранцами. Уточнить детали бизнеса и формат работы в самой компании на момент публикации не удалось. По указанному телефону никто не ответил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) ищут танцовщиц go-go. Кандидаткам обещали платить зарплату до 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...