В горле тюменца застряла проволока, после того как он поел холодца

В Тюменской области спасли пациента с проволокой в горле

31 января 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

В домашний холодец проволока попала из ноги свиньи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Врачи областной больницы №3 в Тюменской области достали из горла пациента проволоку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения. Инородное тело попало в еду из домашней свиньи, которую пустили на холодец. «Врач областной больницы № 3 избавил пациента от инородного тела в горле. Мужчина поступил с острой болью, которую он терпел три дня. Рентген показал, что проблема была в проволоке, длиной в три сантиметра, которая застряла поперек гортани, под языком», — рассказали URA.RU в пресс-службе больницы. Отоларинголог Оксана Чаппарова вооружилась зеркалом на телескопической рукоятке и длинным зажимом, после чего добралась до проволоки и вынула ее, не повредив гортань мужчины. Благодаря этому, удалось обойтись без хирургической операции. Как пояснил сам пациент, боль он почувствовал после употребления холодца, который приготовил из самостоятельно выращенной свиньи. Предположительно, проволока находилась в ноге животного и оттуда попала в блюдо.

Врачи областной больницы №3 в Тюменской области достали из горла пациента проволоку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения. Инородное тело попало в еду из домашней свиньи, которую пустили на холодец. «Врач областной больницы № 3 избавил пациента от инородного тела в горле. Мужчина поступил с острой болью, которую он терпел три дня. Рентген показал, что проблема была в проволоке, длиной в три сантиметра, которая застряла поперек гортани, под языком», — рассказали URA.RU в пресс-службе больницы. Отоларинголог Оксана Чаппарова вооружилась зеркалом на телескопической рукоятке и длинным зажимом, после чего добралась до проволоки и вынула ее, не повредив гортань мужчины. Благодаря этому, удалось обойтись без хирургической операции. Как пояснил сам пациент, боль он почувствовал после употребления холодца, который приготовил из самостоятельно выращенной свиньи. Предположительно, проволока находилась в ноге животного и оттуда попала в блюдо.