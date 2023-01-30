В Пермском крае школьники помогли полиции раскрыть преступление

В селе Усть-Кишерть пятеро школьников помогли полиции опознать грабителя и раскрыть преступление, совершенное в новогодние праздники в центре села. Злоумышленник похитил пакеты, в котором находились продукты и кошелек и убежал с места преступления. Подростки решили преследовать преступника. Об этом говорится в официальном паблике сельской администрации в соцсети «Вконтакте».
«Андрей Яковлев, Владислав и Максим Вармазеевы, Матвей Девятков и Артем Худяков получили благодарственные письма за активную жизненную позицию и помощь в раскрытии преступления. Ребятам удалось привлечь внимание прохожего, который помог им отобрать похищенное у грабителя, но сам преступник скрылся», — говорится в паблике.
На вызов прибыли полицейские. Школьники описали личность преступника, вскоре он был задержан. Выяснилось, что в совершении преступления подозревается 58-летний неоднократно судимый и нигде не работающий местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» (ч. 1 ст. 161 УК РФ).
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