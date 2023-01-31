В ХМАО ребенок ударился о ледяную преграду во время катания с горки

01 февраля 2023 в 08:10 Размер текста - 17 +

Ребенок ударил спину о ледяное препятствие в конце спуска Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Лангепасе (ХМАО) ребенок ударился спиной о ледяной ком в конце спуска с горки, расположенной на городской площади. Об этом сообщается в местном сообществе «Подслушано Лангепас» в социальной сети «ВКонтакте». «На городской площади на горке травмировался ребенок, ударившись о замерзший, сбившийся в ледяной ком снег в конце ледяного пути горки. Эта преграда сократила путь торможения, и ребенок ударился на скорости спиной о ледяную преграду», — сообщает автор поста. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Лангепаса с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска (ХМАО) в соцсетях раскритиковали установленные на городской площади деревянные горки. По мнению югорчан, горки не безопасны для катания.

В Лангепасе (ХМАО) ребенок ударился спиной о ледяной ком в конце спуска с горки, расположенной на городской площади. Об этом сообщается в местном сообществе «Подслушано Лангепас» в социальной сети «ВКонтакте». «На городской площади на горке травмировался ребенок, ударившись о замерзший, сбившийся в ледяной ком снег в конце ледяного пути горки. Эта преграда сократила путь торможения, и ребенок ударился на скорости спиной о ледяную преграду», — сообщает автор поста. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Лангепаса с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска (ХМАО) в соцсетях раскритиковали установленные на городской площади деревянные горки. По мнению югорчан, горки не безопасны для катания.