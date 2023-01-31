31 января 2023

В ХМАО ребенок ударился о ледяную преграду во время катания с горки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя иллюминация. Тюмень, горка
Ребенок ударил спину о ледяное препятствие в конце спуска Фото:

В Лангепасе (ХМАО) ребенок ударился спиной о ледяной ком в конце спуска с горки, расположенной на городской площади. Об этом сообщается в местном сообществе «Подслушано Лангепас» в социальной сети «ВКонтакте».

«На городской площади на горке травмировался ребенок, ударившись о замерзший, сбившийся в ледяной ком снег в конце ледяного пути горки. Эта преграда сократила путь торможения, и ребенок ударился на скорости спиной о ледяную преграду», — сообщает автор поста.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Лангепаса с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска (ХМАО) в соцсетях раскритиковали установленные на городской площади деревянные горки. По мнению югорчан, горки не безопасны для катания.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Лангепасе (ХМАО) ребенок ударился спиной о ледяной ком в конце спуска с горки, расположенной на городской площади. Об этом сообщается в местном сообществе «Подслушано Лангепас» в социальной сети «ВКонтакте». «На городской площади на горке травмировался ребенок, ударившись о замерзший, сбившийся в ледяной ком снег в конце ледяного пути горки. Эта преграда сократила путь торможения, и ребенок ударился на скорости спиной о ледяную преграду», — сообщает автор поста. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Лангепаса с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска (ХМАО) в соцсетях раскритиковали установленные на городской площади деревянные горки. По мнению югорчан, горки не безопасны для катания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...