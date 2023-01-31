31 января 2023

В ХМАО эвакуировали лицей

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования спасателей ПФО МЧС по дтп. Пермь, мчс, служба спасения, спасатели мчс, эвакуация пострадавшего
В Сургуте эвакуировали лицей Фото:

Сургутский естественно-научный лицей (ХМАО) эвакуировали из-за задымления. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

«Было задымление на 15 квадратных метрах в гараже. Там находились вещи и покрышки. В данный момент оно локализовано. Пожара как такового не было», — отметили в МЧС.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске перекрыли подъезд к торговому центру Green Park, а посетителей эвакуировали из-за сообщения о минировании. Причиной эвакуации назвали сообщение о минировании.

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Сургутский естественно-научный лицей (ХМАО) эвакуировали из-за задымления. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО. «Было задымление на 15 квадратных метрах в гараже. Там находились вещи и покрышки. В данный момент оно локализовано. Пожара как такового не было», — отметили в МЧС. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске перекрыли подъезд к торговому центру Green Park, а посетителей эвакуировали из-за сообщения о минировании. Причиной эвакуации назвали сообщение о минировании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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