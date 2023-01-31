В ХМАО эвакуировали лицей

В Сургуте эвакуировали лицей
Сургутский естественно-научный лицей (ХМАО) эвакуировали из-за задымления. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.
«Было задымление на 15 квадратных метрах в гараже. Там находились вещи и покрышки. В данный момент оно локализовано. Пожара как такового не было», — отметили в МЧС.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске перекрыли подъезд к торговому центру Green Park, а посетителей эвакуировали из-за сообщения о минировании. Причиной эвакуации назвали сообщение о минировании.
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