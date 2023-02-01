01 февраля 2023

Мэрия Челябинска разрешила строить новое здание арбитражного суда на берегу реки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство набережной реки Миасс, возле филармонии. Челябинск, строительство, благоустройство, набережная реки миасс, стройка
Площадь земельного участка под застройку составит 15 тысяч квадратных метров Фото:

Власти Челябинска разрешили строить новое здание арбитражного суда региона на берегу реки Миасс, рядом с перекрестком улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Земельный участок под застройку находится в зоне многофункциональных общественно-деловых зон с минимальным коэффициентом застройки — 0,19 по улице Братьев Кашириных в Калининском районе города Челябинска», — говорится в документации. Шестиэтажное здание будет построено недалеко от гипермаркета «Лента», рядом будет благоустроена набережная реки Миасс. Площадь земельного участка под застройку составит 15 тысяч квадратных метров.

Изначально земельный участок предполагал большее количество застройки территории, но здание арбитражного суда будет небольшим, поэтому коэффициент разрешили изменить на меньший — с 0,4% (как было прописано изначально для данной территории) до 0,19%.

Шестиэтажное здание будет построено недалеко от «Ленты»
Фото:
Площадь земельного участка под застройку составит 15 тысяч квадратных метров
Фото:
Изначально земельный участок предполагал большее количество застройки территории, но здание арбитражного суда будет небольшим, поэтому коэффициент разрешили изменить на меньший
Фото:

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Власти Челябинска разрешили строить новое здание арбитражного суда региона на берегу реки Миасс, рядом с перекрестком улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной. Информация об этом размещена на сайте мэрии. «Земельный участок под застройку находится в зоне многофункциональных общественно-деловых зон с минимальным коэффициентом застройки — 0,19 по улице Братьев Кашириных в Калининском районе города Челябинска», — говорится в документации. Шестиэтажное здание будет построено недалеко от гипермаркета «Лента», рядом будет благоустроена набережная реки Миасс. Площадь земельного участка под застройку составит 15 тысяч квадратных метров. Изначально земельный участок предполагал большее количество застройки территории, но здание арбитражного суда будет небольшим, поэтому коэффициент разрешили изменить на меньший — с 0,4% (как было прописано изначально для данной территории) до 0,19%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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