Площадь земельного участка под застройку составит 15 тысяч квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска разрешили строить новое здание арбитражного суда региона на берегу реки Миасс, рядом с перекрестком улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Земельный участок под застройку находится в зоне многофункциональных общественно-деловых зон с минимальным коэффициентом застройки — 0,19 по улице Братьев Кашириных в Калининском районе города Челябинска», — говорится в документации. Шестиэтажное здание будет построено недалеко от гипермаркета «Лента», рядом будет благоустроена набережная реки Миасс. Площадь земельного участка под застройку составит 15 тысяч квадратных метров.

Изначально земельный участок предполагал большее количество застройки территории, но здание арбитражного суда будет небольшим, поэтому коэффициент разрешили изменить на меньший — с 0,4% (как было прописано изначально для данной территории) до 0,19%.

Шестиэтажное здание будет построено недалеко от «Ленты» Фото: группа «Арбитражный суд Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте»

Площадь земельного участка под застройку составит 15 тысяч квадратных метров Фото: группа «Арбитражный суд Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте»