Пермяки смогут отправиться на теплоходе к берегам океана

Из Перми откроется круизный маршрут к берегу Северного Ледовитого океана

02 февраля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Пермяки смогут отправиться в круиз Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU К юбилею Перми круизные компании подготовили новые маршруты для путешествий на теплоходах. В том числе появится новый тур к берегу Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает сайт администрации города. «Каждый год „ВолгаWolga“ радует клиентов новыми маршрутами и экскурсиями. В речную навигацию этого года выйдет двухпалубный теплоход „Борис Полевой“. Ярким событием станет тур в Териберку — на берег Северного Ледовитого океана», — сообщает пресс-служба мэрии. Другие программы позволят туристам посетить старинные города на Оке и города Русского Севера. По данным сайта, в 2022 году у пермяков вырос спрос на круизы, загруженность составила 100%, поэтому в год 300-летия Перми ожидается увеличение пассажиропотока с 28 до 50 тысяч туристов. В городе работают пять круизных компаний, каждая из которых готовит эксклюзивные предложения. В мае в Пермь прибудет теплоход «Мустай Карим», соответствующий уровню пятизвездочного отеля. В июле на нем можно будет отправиться в круиз по маршруту Пермь — Нижний Новгород. Посадка на суда будет осуществляться через обновленные подходы к причалам.

К юбилею Перми круизные компании подготовили новые маршруты для путешествий на теплоходах. В том числе появится новый тур к берегу Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает сайт администрации города. «Каждый год „ВолгаWolga“ радует клиентов новыми маршрутами и экскурсиями. В речную навигацию этого года выйдет двухпалубный теплоход „Борис Полевой“. Ярким событием станет тур в Териберку — на берег Северного Ледовитого океана», — сообщает пресс-служба мэрии. Другие программы позволят туристам посетить старинные города на Оке и города Русского Севера. По данным сайта, в 2022 году у пермяков вырос спрос на круизы, загруженность составила 100%, поэтому в год 300-летия Перми ожидается увеличение пассажиропотока с 28 до 50 тысяч туристов. В городе работают пять круизных компаний, каждая из которых готовит эксклюзивные предложения. В мае в Пермь прибудет теплоход «Мустай Карим», соответствующий уровню пятизвездочного отеля. В июле на нем можно будет отправиться в круиз по маршруту Пермь — Нижний Новгород. Посадка на суда будет осуществляться через обновленные подходы к причалам.