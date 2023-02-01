01 февраля 2023

Пермяки смогут отправиться на теплоходе к берегам океана

Из Перми откроется круизный маршрут к берегу Северного Ледовитого океана
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, корабль, затон, теплоход
Пермяки смогут отправиться в круиз Фото:

К юбилею Перми круизные компании подготовили новые маршруты для путешествий на теплоходах. В том числе появится новый тур к берегу Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает сайт администрации города.

«Каждый год „ВолгаWolga“ радует клиентов новыми маршрутами и экскурсиями. В речную навигацию этого года выйдет двухпалубный теплоход „Борис Полевой“. Ярким событием станет тур в Териберку — на берег Северного Ледовитого океана», — сообщает пресс-служба мэрии. Другие программы позволят туристам посетить старинные города на Оке и города Русского Севера.

По данным сайта, в 2022 году у пермяков вырос спрос на круизы, загруженность составила 100%, поэтому в год 300-летия Перми ожидается увеличение пассажиропотока с 28 до 50 тысяч туристов. В городе работают пять круизных компаний, каждая из которых готовит эксклюзивные предложения.

В мае в Пермь прибудет теплоход «Мустай Карим», соответствующий уровню пятизвездочного отеля. В июле на нем можно будет отправиться в круиз по маршруту Пермь — Нижний Новгород. Посадка на суда будет осуществляться через обновленные подходы к причалам.

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К юбилею Перми круизные компании подготовили новые маршруты для путешествий на теплоходах. В том числе появится новый тур к берегу Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает сайт администрации города. «Каждый год „ВолгаWolga“ радует клиентов новыми маршрутами и экскурсиями. В речную навигацию этого года выйдет двухпалубный теплоход „Борис Полевой“. Ярким событием станет тур в Териберку — на берег Северного Ледовитого океана», — сообщает пресс-служба мэрии. Другие программы позволят туристам посетить старинные города на Оке и города Русского Севера. По данным сайта, в 2022 году у пермяков вырос спрос на круизы, загруженность составила 100%, поэтому в год 300-летия Перми ожидается увеличение пассажиропотока с 28 до 50 тысяч туристов. В городе работают пять круизных компаний, каждая из которых готовит эксклюзивные предложения. В мае в Пермь прибудет теплоход «Мустай Карим», соответствующий уровню пятизвездочного отеля. В июле на нем можно будет отправиться в круиз по маршруту Пермь — Нижний Новгород. Посадка на суда будет осуществляться через обновленные подходы к причалам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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