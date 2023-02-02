02 февраля 2023

Свердловским воспитателям сократили зарплаты

Зарплаты воспитателей в Свердловской области снизились на 6%
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, воспитатель, детский сад, спальня, нянечка, сон час, детские кроватки, детский сон, дети спят
Сотрудникам свердловских детсадов сократили зарплаты на 6% Фото:

Зарплаты воспитателей в Свердловской области за последние полгода снизились на 6%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру».

«Аналитики рассмотрели динамику медианных заработных плат свердловских воспитателей. По результатам января в сравнении с июлем минувшего года, отмечается снижение зарплат у воспитателей — на 6% (до 32,5 тыс. рублей)», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что свердловским врачам на треть сократили зарплаты. Речь идет об инфекционистах. Их зарплаты снизились на 30%, а зарплаты неврологов снизились на 3,5%.

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Зарплаты воспитателей в Свердловской области за последние полгода снизились на 6%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру». «Аналитики рассмотрели динамику медианных заработных плат свердловских воспитателей. По результатам января в сравнении с июлем минувшего года, отмечается снижение зарплат у воспитателей — на 6% (до 32,5 тыс. рублей)», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что свердловским врачам на треть сократили зарплаты. Речь идет об инфекционистах. Их зарплаты снизились на 30%, а зарплаты неврологов снизились на 3,5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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