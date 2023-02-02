Свердловским воспитателям сократили зарплаты

Сотрудникам свердловских детсадов сократили зарплаты на 6%
Зарплаты воспитателей в Свердловской области за последние полгода снизились на 6%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру».
«Аналитики рассмотрели динамику медианных заработных плат свердловских воспитателей. По результатам января в сравнении с июлем минувшего года, отмечается снижение зарплат у воспитателей — на 6% (до 32,5 тыс. рублей)», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что свердловским врачам на треть сократили зарплаты. Речь идет об инфекционистах. Их зарплаты снизились на 30%, а зарплаты неврологов снизились на 3,5%.
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