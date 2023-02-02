Свердловским воспитателям сократили зарплаты

Зарплаты воспитателей в Свердловской области снизились на 6%

03 февраля 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Сотрудникам свердловских детсадов сократили зарплаты на 6% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Зарплаты воспитателей в Свердловской области за последние полгода снизились на 6%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру». «Аналитики рассмотрели динамику медианных заработных плат свердловских воспитателей. По результатам января в сравнении с июлем минувшего года, отмечается снижение зарплат у воспитателей — на 6% (до 32,5 тыс. рублей)», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что свердловским врачам на треть сократили зарплаты. Речь идет об инфекционистах. Их зарплаты снизились на 30%, а зарплаты неврологов снизились на 3,5%.

Зарплаты воспитателей в Свердловской области за последние полгода снизились на 6%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру». «Аналитики рассмотрели динамику медианных заработных плат свердловских воспитателей. По результатам января в сравнении с июлем минувшего года, отмечается снижение зарплат у воспитателей — на 6% (до 32,5 тыс. рублей)», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что свердловским врачам на треть сократили зарплаты. Речь идет об инфекционистах. Их зарплаты снизились на 30%, а зарплаты неврологов снизились на 3,5%.