В Екатеринбурге укладчики асфальта попались на коррупции

Организация, ремонтирующая дороги, отделалась административным штрафом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге компания «Спецстрой», которая занимается ремонтом дорог, была поймана на даче взятки. В результате организацию оштрафовали на один миллион рублей, а получателя денег осудили на пять лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщила прокуратура Свердловской области.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в июле 2020 года директор ООО „Спецстрой“, действуя в интересах организации, предложил директору ООО „УралДорНИИ“ коммерческий подкуп в виде денежных средств в размере 50 тысяч рублей за изготовление протокола, содержащего ложные сведения», — рассказали в ведомстве. В документе подкупленная организация должна была указать, что «Спецстрой» уложил асфальт согласно всем требованиям строительных правил и ГОСТа.

В отношении компании возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Также было заведено уголовное дело, но его приостановили в связи с раскаянием правонарушителя. По итогу суд оштрафовал «Спецстрой» на один миллион рублей.

«В августе 2021 года директор ООО „УралДорНИИ“ приговором суда была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ей назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Приговор вступил в законную силу», — рассказали в областной прокуратуре.

Ранее свердловская полиция зафиксировала резкое увеличение числа преступлений, связанных с коррупцией. За 2022 год было обнаружено на 19% больше взяточников, чем в 2021 году. Всего в регионе в прошлом году расследовали больше 30 тысяч преступлений.