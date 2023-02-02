Минобороны РФ продемонстрировало ремонт установки с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Видеоролик появился на интернет-ресурсах министерства.
«Военнослужащие в ЛНР показали, как чинят гусеничную технику. Здесь как раз достают двигатель с помощью манипулятора на „Малке“», — уточнил замруководителя ремонтного батальона в одном из воинских подразделений Евгений.
В видеоролике показано, как военнослужащие извлекают агрегат из 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Малка». Техника имеет двигатели В-84А мощностью 840 лошадиных сил. Двигатели производятся на заводе «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске.
В настоящее время предприятие активно расширяется. В декабре 2022 года компания отчиталась о своевременном выполнении госзаказа по производству двигателей для танков. Ведется массовый набор сотрудников различных специальностей. В январе завод пригласил на работу студентов, которым гарантировали удобный график, позволяющий совмещать работу с учебой.
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