Минобороны РФ показало ремонт на фронте артустановки с челябинским двигателем. Видео

03 февраля 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

Военнослужащие ремонтной батареи продемонстрировали свою работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ продемонстрировало ремонт установки с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Видеоролик появился на интернет-ресурсах министерства. «Военнослужащие в ЛНР показали, как чинят гусеничную технику. Здесь как раз достают двигатель с помощью манипулятора на „Малке“», — уточнил замруководителя ремонтного батальона в одном из воинских подразделений Евгений. В видеоролике показано, как военнослужащие извлекают агрегат из 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Малка». Техника имеет двигатели В-84А мощностью 840 лошадиных сил. Двигатели производятся на заводе «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске. В настоящее время предприятие активно расширяется. В декабре 2022 года компания отчиталась о своевременном выполнении госзаказа по производству двигателей для танков. Ведется массовый набор сотрудников различных специальностей. В январе завод пригласил на работу студентов, которым гарантировали удобный график, позволяющий совмещать работу с учебой.

Минобороны РФ продемонстрировало ремонт установки с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Видеоролик появился на интернет-ресурсах министерства. «Военнослужащие в ЛНР показали, как чинят гусеничную технику. Здесь как раз достают двигатель с помощью манипулятора на „Малке“», — уточнил замруководителя ремонтного батальона в одном из воинских подразделений Евгений. В видеоролике показано, как военнослужащие извлекают агрегат из 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Малка». Техника имеет двигатели В-84А мощностью 840 лошадиных сил. Двигатели производятся на заводе «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске. В настоящее время предприятие активно расширяется. В декабре 2022 года компания отчиталась о своевременном выполнении госзаказа по производству двигателей для танков. Ведется массовый набор сотрудников различных специальностей. В январе завод пригласил на работу студентов, которым гарантировали удобный график, позволяющий совмещать работу с учебой.