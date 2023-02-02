02 февраля 2023

Свердловчанам, работающим на заводах, дадут льготные билеты на футбол. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Матч чемпионата России между командами
Для сотрудников предприятий, которые входят в Союз промышленников, придумали льготную программу Фото:

Для сотрудников предприятий, которые входят в Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), сделали возможность посещать матчи ФК «Урал» со скидкой. Также они могут коллективно оформить Fan ID, рассказали URA.RU в пресс-службе СОСПП.

«Сотрудники предприятий-членов СОСПП смогут коллективно оформить Fan ID […], смотреть матчи на центральных трибунах, для удобства к компании будет прикреплен персональный менеджер, билеты для участников программы будут продаваться со скидкой. Программа распространяется и на членов семей работников», — рассказали в СОСПП.

На «Екатеринбург — Арене» прошла презентация новой программы. Ее посмотрели представители НЛМК, «Динура», «Ростеха», «Ростелекома», «Атомстройкомплекса», «Облкоммунэнерго», НПО «Автоматика», УЭХК, «Уралтрансмаша», «Россетей», «Ключевского завода ферросплавов» и других предприятий.

«Екатеринбург Арена», как и пять других российских стадионов, ввела пропускную систему по паспорту болельщика. Чтобы получить его, свердловчане должны подтвердить свою личность в МФЦ. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не исключил возможности отменить систему идентификации болельщиков (Fan ID), из-за которой многие фанаты футбола не могли попасть на матч.

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Для сотрудников предприятий, которые входят в Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), сделали возможность посещать матчи ФК «Урал» со скидкой. Также они могут коллективно оформить Fan ID, рассказали URA.RU в пресс-службе СОСПП. «Сотрудники предприятий-членов СОСПП смогут коллективно оформить Fan ID […], смотреть матчи на центральных трибунах, для удобства к компании будет прикреплен персональный менеджер, билеты для участников программы будут продаваться со скидкой. Программа распространяется и на членов семей работников», — рассказали в СОСПП. На «Екатеринбург — Арене» прошла презентация новой программы. Ее посмотрели представители НЛМК, «Динура», «Ростеха», «Ростелекома», «Атомстройкомплекса», «Облкоммунэнерго», НПО «Автоматика», УЭХК, «Уралтрансмаша», «Россетей», «Ключевского завода ферросплавов» и других предприятий. «Екатеринбург Арена», как и пять других российских стадионов, ввела пропускную систему по паспорту болельщика. Чтобы получить его, свердловчане должны подтвердить свою личность в МФЦ. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не исключил возможности отменить систему идентификации болельщиков (Fan ID), из-за которой многие фанаты футбола не могли попасть на матч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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