03 февраля 2023

Синоптики дали долгосрочный прогноз на февраль для Челябинской области. Скрин

Февраль в Челябинской области будет теплым
© Служба новостей «URA.RU»
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Оттепель после снегопада. Грязь. Слякоть. Челябинск, тротуар, снег, лужа, вода, оттепель
В середине февраля в Челябинскую область придет оттепель Фото:

Февраль в Челябинской области обойдется без морозов и резких перепадов температур. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков.

«Дневная температура в феврале в Челябинской области будет колебаться от минус 9 до минус 3 градусов. По ночам воздух будет иногда остывать до минус 18», — сообщается в прогнозе на февраль на портале «Гисметео».

Существенных осадков в феврале не ожидается, иногда будет идти небольшой снег. К концу следующей недели в регион придет потепление. Так, в субботу, 11 февраля, ожидается до минус 1 днем, а в воскресенье, 12 февраля, — до плюс 1. По ночам температура будет опускаться до минус 10.

В середине февраля в Челябинской области ожидаются плюсовые температуры

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Февраль в Челябинской области обойдется без морозов и резких перепадов температур. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «Дневная температура в феврале в Челябинской области будет колебаться от минус 9 до минус 3 градусов. По ночам воздух будет иногда остывать до минус 18», — сообщается в прогнозе на февраль на портале «Гисметео». Существенных осадков в феврале не ожидается, иногда будет идти небольшой снег. К концу следующей недели в регион придет потепление. Так, в субботу, 11 февраля, ожидается до минус 1 днем, а в воскресенье, 12 февраля, — до плюс 1. По ночам температура будет опускаться до минус 10.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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