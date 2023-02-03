В середине февраля в Челябинскую область придет оттепель
Февраль в Челябинской области обойдется без морозов и резких перепадов температур. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков.
«Дневная температура в феврале в Челябинской области будет колебаться от минус 9 до минус 3 градусов. По ночам воздух будет иногда остывать до минус 18», — сообщается в прогнозе на февраль на портале «Гисметео».
Существенных осадков в феврале не ожидается, иногда будет идти небольшой снег. К концу следующей недели в регион придет потепление. Так, в субботу, 11 февраля, ожидается до минус 1 днем, а в воскресенье, 12 февраля, — до плюс 1. По ночам температура будет опускаться до минус 10.
В середине февраля в Челябинской области ожидаются плюсовые температуры
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