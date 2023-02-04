В Турции тыкнули США носом в последний оставшийся козырь

В Турции заявили, что последний козырь США — это язык угроз

05 февраля 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

У США нет инструментов, кроме языка угроз, заявила Хилал Каплан Фото: Анна Майорова © URA.RU Последним козырем США остается язык угроз, так как в последнее время политика Вашингтона свой «импульс». Об этом написали в турецкой газете Sabah. По словам автора статьи , в течении последних лет внешняя политика США утрачивает свой «импульс». «Самое большое доказательство в поддержку этого тезиса состоит в том, что у Вашингтона, который при каждом удобном случае гордится своей мягкой силой, теперь осталась лишь одна козырная карта в руках: язык угроз», — написала Хилал Каплан. Журналистка отметила, что Вашингтон на протяжении многих лет пытался оказать влияние на Турцию. В ход шли односторонние санкции и попытки изоляции от мира. Однако после попытки государственного переворота в июле 2016 года, США столкнулись с совершенно другой Турецкой Республикой. После этого Соединенные Штаты используют исключительно язык угроз против Анкары, так как у Вашингтона не осталось других инструментов. Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Турция рискует быть исключенной из состава НАТО. Причиной тому стало сотрудничество с Россией. Позже стало известно, что в ходе встречи замглавы Минфина США Брайана Нельсона с представителями из Анкары обсуждался рост товарооборота между Турцией и Россией. Нельсон давил на Республику, призывая остановить торговые отношения с российской стороной, передает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Последним козырем США остается язык угроз, так как в последнее время политика Вашингтона свой «импульс». Об этом написали в турецкой газете Sabah. По словам автора статьи, в течении последних лет внешняя политика США утрачивает свой «импульс». «Самое большое доказательство в поддержку этого тезиса состоит в том, что у Вашингтона, который при каждом удобном случае гордится своей мягкой силой, теперь осталась лишь одна козырная карта в руках: язык угроз», — написала Хилал Каплан. Журналистка отметила, что Вашингтон на протяжении многих лет пытался оказать влияние на Турцию. В ход шли односторонние санкции и попытки изоляции от мира. Однако после попытки государственного переворота в июле 2016 года, США столкнулись с совершенно другой Турецкой Республикой. После этого Соединенные Штаты используют исключительно язык угроз против Анкары, так как у Вашингтона не осталось других инструментов. Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Турция рискует быть исключенной из состава НАТО. Причиной тому стало сотрудничество с Россией. Позже стало известно, что в ходе встречи замглавы Минфина США Брайана Нельсона с представителями из Анкары обсуждался рост товарооборота между Турцией и Россией. Нельсон давил на Республику, призывая остановить торговые отношения с российской стороной, передает «Федеральное агентство новостей».