04 февраля 2023
03 февраля 2023

В ХМАО школам вручили комплекты биатлонного оборудования. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования по биатлону среди учащихся школ и колледжей СО. Екатеринбург, летний биатлон, перезарядка, винтовка для биатлона, пневматическая винтовка, спортивная винтовка
Биатлон включен в школьную программу Фото:

Глава города Нягань (ХМАО) Иван Ямашев принял участие в открытии семинара «Биатлон в школу», на котором образовательным учреждениям города и Октябрьского района вручили комплекты биатлонного оборудования. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Принял участие в открытии семинара „Биатлон в школу“. Принципиально важно, что в следующем учебном году в рабочую программу по физической культуре школ будет включен спорт — Нягань и Октябрьский район избрали в качестве основного направления „Биатлон“. Сюрприз дня — торжественное вручение комплектов биатлонного оборудования школам нашего города и соседям — Октябрьскому району», — сообщает Ямашев.

Мэр отметил, что Нягань славится именитыми спортсменами — биатлонистами: Дарья Домрачева, Дмитрий Иванов, Вадим Филимонов, юниорка Анастасия Легостаева. Они прославляют не только город, но и всю Югру. В мероприятии принял участие Олимпийский чемпион Евгений Редькин.

Ранее URA.RU сообщало, что в УрФО доставили мобильные спецкомплексы для занятий биатлоном. Всего школы получили 1000 комплексов, из них 200 переданы в образовательные учреждения ХМАО — Югры.

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Глава города Нягань (ХМАО) Иван Ямашев принял участие в открытии семинара «Биатлон в школу», на котором образовательным учреждениям города и Октябрьского района вручили комплекты биатлонного оборудования. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «Принял участие в открытии семинара „Биатлон в школу“. Принципиально важно, что в следующем учебном году в рабочую программу по физической культуре школ будет включен спорт — Нягань и Октябрьский район избрали в качестве основного направления „Биатлон“. Сюрприз дня — торжественное вручение комплектов биатлонного оборудования школам нашего города и соседям — Октябрьскому району», — сообщает Ямашев. Мэр отметил, что Нягань славится именитыми спортсменами — биатлонистами: Дарья Домрачева, Дмитрий Иванов, Вадим Филимонов, юниорка Анастасия Легостаева. Они прославляют не только город, но и всю Югру. В мероприятии принял участие Олимпийский чемпион Евгений Редькин. Ранее URA.RU сообщало, что в УрФО доставили мобильные спецкомплексы для занятий биатлоном. Всего школы получили 1000 комплексов, из них 200 переданы в образовательные учреждения ХМАО — Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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