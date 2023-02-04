Глава города Нягань (ХМАО) Иван Ямашев принял участие в открытии семинара «Биатлон в школу», на котором образовательным учреждениям города и Октябрьского района вручили комплекты биатлонного оборудования. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.
«Принял участие в открытии семинара „Биатлон в школу“. Принципиально важно, что в следующем учебном году в рабочую программу по физической культуре школ будет включен спорт — Нягань и Октябрьский район избрали в качестве основного направления „Биатлон“. Сюрприз дня — торжественное вручение комплектов биатлонного оборудования школам нашего города и соседям — Октябрьскому району», — сообщает Ямашев.
Мэр отметил, что Нягань славится именитыми спортсменами — биатлонистами: Дарья Домрачева, Дмитрий Иванов, Вадим Филимонов, юниорка Анастасия Легостаева. Они прославляют не только город, но и всю Югру. В мероприятии принял участие Олимпийский чемпион Евгений Редькин.
Ранее URA.RU сообщало, что в УрФО доставили мобильные спецкомплексы для занятий биатлоном. Всего школы получили 1000 комплексов, из них 200 переданы в образовательные учреждения ХМАО — Югры.
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