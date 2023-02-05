Боец свердловской банды 90-х, сжигавшей людей, попытался выйти на свободу

Суд отказался выпускать на свободу свердловского бандита из ОПГ 90-х Олега Мельникова

Олега Мельникова задержали после серии убийств Фото: Анна Майорова © URA.RU

Синарский городской суд Каменска-Уральского (Свердловская область) отказался выпускать из колонии раньше срока бандита Олега Мельникова, который входил в банду убийц Тихоновых, орудовавшей в 90-х годах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Суд рассмотрел ходатайство адвоката осужденного Олега Мельникова о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. [Суд принял] решение об отказе в удовлетворении ходатайства», — говорится в сообщении прокуратуры.

Олег Мельников получил 21 года колонии за бандитизм, убийство, вымогательство, грабеж и другие преступления в составе банды. Бойцу остается находиться в колонии почти два года, если на следующих заседаниях суд не примет решение выпустить его раньше.

В 2002 году ОПГ, по заказу бизнесмена Валерия Артамонова, похитила врача из клиники неврозов Наталью Семенову. Ее вместе с сыном-второкурсником затолкали в машину, увезли в лес за пределами Ревды и сожгли. Во многих убийствах Мельников участвовал лично — он убил, как минимум, трех человек, среди которых был школьный охранник.