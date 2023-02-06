06 февраля 2023

Свердловский омбудсмен встретилась с участниками проекта по оказанию психологической помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Москалькова. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Проект «Мы рядом» оказывает психологическую помощь семьям участников СВО Фото:

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова провела встречу с представителями проекта «Мы рядом» и обсудила реализацию программу психологической помощи семьям, чьи родственники участвуют в специальной военной операции. Об этом омбудсмен рассказала на странице в соцсети.

«Психологическая помощь семьям, чьи родные участвуют в СВО, на мой взгляд, сегодня самая актуальная проблема. В проекте „Мы рядом“ участвует профессиональная команда медуниверситета, которая будет помогать в организации психологической помощи тем, кто работает с семьями. Свою часть программы представили Алена Сиденкова, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, наркологии и Людмила Баранская, доктор психологических наук, клинический психолог», — сообщила на своей странице «Вконтакте» Мерзлякова.

Омбудсмен отметила, что в проекте участвует Свердловская областная государственная библиотека им. Белинского. «У библиотекарей ответственная задача — принять участников семинара и постараться переключить их с переживаний в другое состояние», — добавила Татьяна Мерзлякова.

Ранее URA.RU рассказывало о посещении свердловским омбудсменом Татьяной Мерзляковой пункта временного размещения беженцев. В пункте проживают 24 жителя из Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова провела встречу с представителями проекта «Мы рядом» и обсудила реализацию программу психологической помощи семьям, чьи родственники участвуют в специальной военной операции. Об этом омбудсмен рассказала на странице в соцсети. «Психологическая помощь семьям, чьи родные участвуют в СВО, на мой взгляд, сегодня самая актуальная проблема. В проекте „Мы рядом“ участвует профессиональная команда медуниверситета, которая будет помогать в организации психологической помощи тем, кто работает с семьями. Свою часть программы представили Алена Сиденкова, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, наркологии и Людмила Баранская, доктор психологических наук, клинический психолог», — сообщила на своей странице «Вконтакте» Мерзлякова. Омбудсмен отметила, что в проекте участвует Свердловская областная государственная библиотека им. Белинского. «У библиотекарей ответственная задача — принять участников семинара и постараться переключить их с переживаний в другое состояние», — добавила Татьяна Мерзлякова. Ранее URA.RU рассказывало о посещении свердловским омбудсменом Татьяной Мерзляковой пункта временного размещения беженцев. В пункте проживают 24 жителя из Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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