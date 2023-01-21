Свердловский омбудсмен посетила пункт временного размещения беженцев. Фото

22 января 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Омбудсмен побывала в пункте временного размещения в Ирбите Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила Ирбит (Свердловская область), где побывала в пункте временного размещения для жителей из областей Украины. Об этом омбудсмен поделилась на своей странице в соцсети. «В Ирбитском центре временного размещения царила почти домашняя атмосфера. Это место гостепреимства внимания и теплоты. Здесь проживают 24 жителя, из них 10 детей, все они из Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Практически всем оформили документы, дети ходят в школу поблизости», — рассказала на своей странице «Вконтакте» Мерзлякова. Уполномоченный отметила, что важную роль в поддержке и устройстве переселенцев сыграла заместитель главы ирбитской администрации Ирина Дерябина, также отметив, что город традиционно принимает беженцев, как и во времена Великой Отечественной войны. «Город Ирбит в годы Великой отечественной тоже пережил период приема эвакуированных», — подчеркнула Мерзлякова. Ранее URA.RU сообщало о посещении свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой пункта для переселенцев в Нижних Серьгах Свердловской области. Также стало известно, что жители Херсонской области, которые подверглись обстрелу украинских военных 21 января, будут эвакуированы в Екатеринбург.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила Ирбит (Свердловская область), где побывала в пункте временного размещения для жителей из областей Украины. Об этом омбудсмен поделилась на своей странице в соцсети. «В Ирбитском центре временного размещения царила почти домашняя атмосфера. Это место гостепреимства внимания и теплоты. Здесь проживают 24 жителя, из них 10 детей, все они из Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Практически всем оформили документы, дети ходят в школу поблизости», — рассказала на своей странице «Вконтакте» Мерзлякова. Уполномоченный отметила, что важную роль в поддержке и устройстве переселенцев сыграла заместитель главы ирбитской администрации Ирина Дерябина, также отметив, что город традиционно принимает беженцев, как и во времена Великой Отечественной войны. «Город Ирбит в годы Великой отечественной тоже пережил период приема эвакуированных», — подчеркнула Мерзлякова. Ранее URA.RU сообщало о посещении свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой пункта для переселенцев в Нижних Серьгах Свердловской области. Также стало известно, что жители Херсонской области, которые подверглись обстрелу украинских военных 21 января, будут эвакуированы в Екатеринбург.